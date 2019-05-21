Birlik beraberlik önceliğimiz
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev’i Huber Köşkü’nde kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. Erdoğan, Kırgızistan’da düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi’nde aldıkları kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği’ne atanan Amreyev’e başarılar diledi. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk Konseyi’nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliğini güçlendirmesine önem verdiklerini söyledi. Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci statüsü elde edilmesi çalışmalarını desteklediklerini belirten Erdoğan, KKTC’nin Türk Konseyi’ne gözlemci üye olması konusunda destek beklediklerini söyledi. Erdoğan, ekim ayında Azerbaycan’da düzenlenecek 7’nci zirvenin hazırlıklarını da izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Bu zirve ile birlikte artık Özbekistan’ı da konsey üyesi olarak görmeyi ümit ediyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov’un zirveye onur konuğu olarak davet edilebileceğini de düşünüyoruz. Reform düşüncesi konsey gündeminde üst sıralarda yer almakta. Türk Konseyi’nin İstanbul’da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) ayrı bir uluslararası örgüt olarak devamından yanayız. TÜRKSOY’un özel statüsünün korunarak mevcut üye yapısıyla Ankara’da kalmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz.”
Erdoğan, Nazarbayev’in değerli görüşlerine ve derin tecrübesine önümüzdeki dönemlerde de ihtiyaç duyacaklarını belirterek, “Bu anlayışla Sayın Nazarbayev’in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdim. Teklifimizin üye ülkelerden kabul gördüğünü memnuniyetle öğrendim” diye konuştu.
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