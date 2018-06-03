'Birisi seni işletmiş'

ÖLÇÜ, ENDAZE KAYBOLDU

“Türkiye yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren, zamanı daha etkin kullanan ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştirecek bir güçlü hükümete, istikrarlı yönetime ve güçlü bir meclise sahip olacak. Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Bir tanesi yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Hesap yaptım. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Ölçü, endaze kayboldu. Vatandaş olabilecek ile olmayanı çok iyi biliyor. Cemil Beyin güzel bir lafı var: Siyasette peşin simit veresiye kebaptan iyidir.



Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum seçimi referanduma dönüştürme çabası var. 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için tamamı, ‘Gelirsek değiştireceğiz’ diyorlar. Bu 16 Nisan’ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. İşte meydan işte sandık buyurun referandumsa referandum.



Biz siyasi rakiplerimizden Türkiye’nin meseleleriyle ilgili sözler duymak isteriz. FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şey çıkıyor mu? Sayın İnce, birisi seni ‘Amerikalıyım’ diye işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD’li değil buradan açıklıyorum. Sen eksik yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ’yü getirecek misin getirmeyecek misin bunu söyle. Şehitlerin hesabını soracak mısın sormayacak mısın?”



BALI BİZ TATTIRIYORUZ

Başbakan Yıldırım, daha sonra Bolu’da düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, muhalefetin vaatleri için, “Şöyle kavanozun dışından balı gösteriyorlar ama AK Parti balı önce veriyor, tadına bakıyorsunuz ondan sonra karar veriyorsunuz” dedi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepsinin tek bir orta yanı var, ‘Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz’ diyorlar. Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü Peki kardeşim soruyorum, Türkiye’yi 2002 krizinden, kaosundan çıkarıp 2018’in aydınlık günlerine taşıdığı, ülkenin IMF’ye borcunu kapattığı, ülkeyi 3.5 kat büyüttüğü, dünyanın 10 büyük projesinden 6’sını yaptığı için mi indirmek istiyorsunuz?”