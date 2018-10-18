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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.10.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Biri 'dur' desin! Aynı yerde 3 ölümlü kaza...

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Biri 'dur' desin! Aynı yerde 3 ölümlü kaza...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı noktada bir hafta içinde üç motosiklet sürücüsü aynı yerde park halindeki kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti. 

Son kaza dün gece Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine gitmekte olan Mustafa S. idaresindeki 15 ES 654 plakalı kamyona, aynı yönde seyreden Yunus Bilgiç’in kullandığı 07 NFA 69 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada, 37 yaşındaki Yunus Bilgiç olay yerine hayatını kaybetti. Bilgiç’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Bilgiç’in üzerinde Yücel Bilgiç’e ait nüfus cüzdanı ve bir miktar esrar maddesi bulunduğu kaza yaptığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Kamyon sürücüsü, ses üzerine lastiğinin patladığını zannederek durduğunu söyledi. 

Bir hafta içinde 3. ölümlü motosiklet kazası 

D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde ilk kaza 11 Ekim'de meydana geldi. Alanya-Manavgat D-400 karayolunda seyir halindeki Hasan Özdemir’in (48) kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, aynı güzergahta yolun sağında emniyet şeridinde park halindeki 50 LD 047 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Biri dur desin Aynı yerde 3 ölümlü kaza...

Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasına fırlarken, sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibince yapıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalbi duran sürücü Özdemir, doktorların müdahalesiyle 5 kez hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı. 

İkinci kaza 17 Ekim tarihinde meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mithat Topal’ın kullandığı 07 LDH 13 plakalı motosiklet, Manavgat’a 3 kilometre mesafede akaryakıt istasyonu önünde emniyet şeridinde park halindeki 07 E 2744 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Mithat Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Manavgat Hacıali Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Mithat Topal’ın Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu bildirildi. 

Kazanın meydana geldiği noktaya 100 metre mesafede 5 gün önce de lastik değiştirmekte olan kamyonete motosiklet arkadan çarpmış ve motosiklet sürücüsü ölmüştü. Vatandaşlar özellikle Ulualan mevkinde park eden kamyonların büyük tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. 

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