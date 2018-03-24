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    Biri can biri 'lİke' derdinde

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, borçları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen G.D, 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. G.D, apartmanın çatısından sarktığı sırada ise, aşağıda bekleyenler bu anları cep telefonu ile kaydetti

    Olay, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. G.D'yi çatıda görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çatının kenarında yürüyen G.D'yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

    İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmaya çalıştığı sırada G.D, çatıdan sarktı.
    Bu sırada ekipler G.D'yi tutarak düşmesini engellerken, aşağıda bekleyenler ise ölümle yaşam arasındaki bu çizginin görüntülerini çekmek için yarıştı. Çatıdan indirilip, gözaltına alınan G.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Biri can biri lİke derdinde

    Etiketler: son dakika , izmir , haber , haberler , intihar , like , gündem
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