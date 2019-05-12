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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Birebir temas önemli’

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‘Birebir temas önemli’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, YSK’nın kararı ile AK Parti’nin haklılığının hukuk tarafından da teyit edildiğini belirterek, kararın doğru anlatılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, olumlu ya da olumsuz yapılan açıklamalarda dikkatli olunmasını istedi. Erdoğan, “YSK’nın kararının ardından bu konuda tartışma ortamı oluşturmayın. Açıklama ve paylaşımlarınızı yaparken, Cumhurbaşkanımız, parti sözcümüzün ve hukukçularımızın söylemi asıldır. Farklı yaklaşımlar olmasın” dedi.

Erdoğan, YSK’nın İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararını MKYK üyelerine ayrıntıları ile anlattı. Vefat edenlerin bile oy kullandığı iddiaları üzerine Erdoğan, “Başından beri genel başkan yardımcılarımız ve hukukçularımız ile birlikte sürecin içerisindeyim. Bunu sandık başkanlarının yaptığını, kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerek. YSK kararı ile haklılığımızı hukukta da teyit etmiş olduk. Bu kararı çok doğru anlatın” talimatı verdi.

GÖNÜLLERE DOKUNMALIYIZ

Sosyal medyanın kampanya boyunca önemli olduğunu anımsatan Erdoğan, “Sosyal medyayı bu süreçte iyi kullanın” dedi. CHP’nin kampanyayı sosyal medyadan yürüttüğünün de anlatıldığı toplantıda Erdoğan, “Sosyal medya evet önemli ama asıl önemli olan birebir temas. Biz daha çok gönüllere dokunmalıyız. Sosyal medya bir yere kadar” değerlendirmesini yaptı. Toplantıda YSK kararının ardından sanatçıların yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. Parti kurmaylarının, sanatçıların ve medyanın Erdoğan’ın Hatay ziyaretine bazı sanatçıları götürmesine tepki gösterdiklerini hatırlatması üzerine Erdoğan, “Sadece sanatçılar değil, hatırlamıyor musunuz? CHP Genel Başkanı sanatçılar bizimle görüldüğü anda nasıl eleştirmişti, nasıl açıklamalar yapmıştı” dedi.

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