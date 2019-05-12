‘Birebir temas önemli’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, YSK’nın kararı ile AK Parti’nin haklılığının hukuk tarafından da teyit edildiğini belirterek, kararın doğru anlatılması gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, olumlu ya da olumsuz yapılan açıklamalarda dikkatli olunmasını istedi. Erdoğan, “YSK’nın kararının ardından bu konuda tartışma ortamı oluşturmayın. Açıklama ve paylaşımlarınızı yaparken, Cumhurbaşkanımız, parti sözcümüzün ve hukukçularımızın söylemi asıldır. Farklı yaklaşımlar olmasın” dedi.
Erdoğan, YSK’nın İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararını MKYK üyelerine ayrıntıları ile anlattı. Vefat edenlerin bile oy kullandığı iddiaları üzerine Erdoğan, “Başından beri genel başkan yardımcılarımız ve hukukçularımız ile birlikte sürecin içerisindeyim. Bunu sandık başkanlarının yaptığını, kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerek. YSK kararı ile haklılığımızı hukukta da teyit etmiş olduk. Bu kararı çok doğru anlatın” talimatı verdi.
GÖNÜLLERE DOKUNMALIYIZ
Sosyal medyanın kampanya boyunca önemli olduğunu anımsatan Erdoğan, “Sosyal medyayı bu süreçte iyi kullanın” dedi. CHP’nin kampanyayı sosyal medyadan yürüttüğünün de anlatıldığı toplantıda Erdoğan, “Sosyal medya evet önemli ama asıl önemli olan birebir temas. Biz daha çok gönüllere dokunmalıyız. Sosyal medya bir yere kadar” değerlendirmesini yaptı. Toplantıda YSK kararının ardından sanatçıların yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. Parti kurmaylarının, sanatçıların ve medyanın Erdoğan’ın Hatay ziyaretine bazı sanatçıları götürmesine tepki gösterdiklerini hatırlatması üzerine Erdoğan, “Sadece sanatçılar değil, hatırlamıyor musunuz? CHP Genel Başkanı sanatçılar bizimle görüldüğü anda nasıl eleştirmişti, nasıl açıklamalar yapmıştı” dedi.
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