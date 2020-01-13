Birdenbire nasıl yazılır? Birdenbire TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili araştırmaların kapsamı oldukça geniştir. Birdenbire kelimesi de bunlardan biridir. Günlük hayatta yazımı en fazla karıştırılan kelimelerden biridir. Zamanla kalıplaşan bu birleşik kelime birleşik yazılmaktadır. Birdenbire kelimesi birçok kişi tarafından ayrı yazılmaktadır. Bu durumda yazım hatası kabul edilir. Çünkü TDK'ya göre bu kelime birdenbire şeklinde yazılmalıdır. Literatürde kullanıldığı gibi yazılmalıdır.

Birdenbire Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu, birleşik kelimelerin yazımı hakkındaki bilgileri düzenlemiştir. Bu kelimelerden biri olan birden bire kelimesi aniden anlamına gelmektedir. Ansızın gerçekleşen bir durumu, beklenmeyen hareketleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime sıklıkla günlük dilde kullanılan bir kelimedir. Yazımı birleşiktir. Kelimenin ayrı yazılması kabul edilemez.

Birdenbire TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı Mı Yazılır?

Birdenbire kelimesinin cümle içinde farklı yerlerde kullanılma ihtimali olabilir. Cümlenin neresinde kullanıldığı önemli değildir. Doğru yazılıp yazılmadığı önem taşımaktadır. İşte örnek kullanımlar;

- Birdenbire ortaya çıkan güneş hepimizin gözlerini kamaştırdı.

- Havlayan köpek birdenbire üzerimize atladı.

- Çocuk birdenbire hızlı adımlarla koşmaya başladı.

- Birdenbire oluşan hava yağışıyla belde su altında kaldı.

- Cümlelerde de gözlemlendiği gibi birdenbire sözcükleri ansızın anlamında kullanılmaktadır. Ansızın ortaya çıkan ve şaşırtan durumlarda tercih edilir.