Bird Box Challenge akımı nedir?
‘Bird Box’ isimli film yeni bir akımı da beraberinde getirdi: Bird Box Challenge. Sandra Bullock, Sarah Paulson, Trevante Rhodes gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bird Box filmindeki karakterler, göz bantları takmak ve seyahat etmek zorundalar. Peki, Bird Box Challenge akımı nedir?
ABD yapımı Bird Box filmi ardından sosyal medyadaki akımlara bir yenisi eklendi. Dünyanın her yerine hızla yayılan bu akımın ana parçası göz bantları. Filmden esinlenen insanlar, göz bantları kullanarak gündelik işlerini yapmaya başladı ve bunları sosyal medyada paylaştılar. Paylaşımlar arasında gözlerini bere ile kapatıp araba kullanmaya çalışanlar bile var. Bird Box’taki hikayeye göre, karakterler görüldükleri takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani varlıklara karşı kendilerini korumak için göz bağları takmak ve bir nehirde seyahat etmek zorunda kalıyor.
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