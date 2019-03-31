Birçok şehirde seçim sonuçları belli oldu! İşte şehirlerden gelen son oy oranları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oyların sayımı devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; şu ana kadar sandıkların 59'u açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre birçok şehirde kazananlar da belli olmaya başladı. İşte o isimler:
Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.
Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.
Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.
Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.
Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı
Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı
Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.
Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
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