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AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:57,Son Güncelleme:/

Birçok ilde operasyon başladı! 21 gözaltı kararı

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Birçok ilde operasyon başladı! 21 gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar arasında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.

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