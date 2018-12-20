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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Birbirlerine evlilik davetiyelerini verince hayatlarının şokunu yaşadılar

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Malatya'da aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Gaziantep'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da aynı köyde ikamet eden C.G. ve A.Ö. evlenmek için birer hafta arayla Gaziantep'e gelerek Ö.G. ile nişan yaptı. Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak tekrar Malatya’ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kişi olduğunu ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdur aileler hemen Gaziantep'e gelerek polise şikayetçi oldu.

Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisi olan şahısların her iki erkeğe ve ailelerine aynı kızı gösterdiklerini tespit etti. Ekipler, sanıkların erkek taraflarından süt parası, başlık parası ve evlenecek olan kıza kuyumculardan ziynet eşyası aldırmak suretiyle C.G.'yi toplam 50 bin TL, A.Ö.’yü ise 85 bin TL olmak üzere her iki tarafı 135 bin TL dolandırdığını belirledi. Ekipler daha sonra olaya karışan M.Y., H.P. ve Ö.G.’yi gözaltına aldı.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Ö.G. tutuklandı. Şüpheli H.P. ise 2 gün önce bebeğini dünyaya getirdiğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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