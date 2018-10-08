Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserler nelerdir?
Birbirinden bağımsız malzemelerin sanat eseri haline getirilmesiyle ortaya çıkan Asamblaj akımı, 1960'larda ortaya çıkmıştır. ABD ve İngiltere'de ortaya çıkan bu akım, hazır malzemelerin parçayı bir bütün haline getirmesiyle oluşmaktadır. Asamblaj sanatı, Amerika ve İngiltere'de olduğu gibi ülkemizde de bir dönem uyarlanmıştır. Peki, Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği Asamblaj nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Asamblaj terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir.
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