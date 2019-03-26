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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Birbirimize niye çelme takalım

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Birbirimize niye çelme takalım

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul’da, ülkenin birçok yerinde çok aktif. İstanbul’u da çok istiyor anlıyorum ama İstanbul’u memnun edecek belediye başkanı biziz” dedi.

Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını dün Beyoğlu ve Eyüpsultan’da sürdürdü. İlk olarak Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Memleketin sorunları biter mi? Biz kocaman bir memleketiz. Bunların yeri ayrı. Bu sorunları çözün diye, bu millet 24 Haziran’da sizi seçmiş. 4.5 seneniz var. Çalışın, ekonomiyi çözün, ülkenin uluslararası sorunlarını çözün. Biz de size yardımcı olalım. Biz İstanbul’u yönetirken, İstanbul’a hizmet için yarışırken, değerli arkadaşlar da Ankara’da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım” dedi.
“Bu hafta, gündeme düşmesini istediğim bir şey var: Devlet adamlığı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar, kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul’u, inşallah da ben kazanacağım, tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit” diye konuştu.

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