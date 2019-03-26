Birbirimize niye çelme takalım
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul’da, ülkenin birçok yerinde çok aktif. İstanbul’u da çok istiyor anlıyorum ama İstanbul’u memnun edecek belediye başkanı biziz” dedi.
Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını dün Beyoğlu ve Eyüpsultan’da sürdürdü. İlk olarak Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Memleketin sorunları biter mi? Biz kocaman bir memleketiz. Bunların yeri ayrı. Bu sorunları çözün diye, bu millet 24 Haziran’da sizi seçmiş. 4.5 seneniz var. Çalışın, ekonomiyi çözün, ülkenin uluslararası sorunlarını çözün. Biz de size yardımcı olalım. Biz İstanbul’u yönetirken, İstanbul’a hizmet için yarışırken, değerli arkadaşlar da Ankara’da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım” dedi.
“Bu hafta, gündeme düşmesini istediğim bir şey var: Devlet adamlığı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar, kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul’u, inşallah da ben kazanacağım, tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit” diye konuştu.
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