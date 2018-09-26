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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cafer ZENGİN/ KAYSERİ, (DHA)
26.09.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

'Biraz yana kayar mısınız' diyen öğretmeni bu hale getirdi

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'Biraz yana kayar mısınız' diyen öğretmeni bu hale getirdi

KAYSERİ'de tramvayda yolculuk yapan Gülşen Dinç (27), çocuğuyla birlikte yanına oturan bir kadını, "Biraz yana kayar mısınız?" diyerek uyardığı için saldırıya uğradığını belirterek, şikayetçi oldu.

Olay, 3 gün önce, Talas hattında çalışan tramvayda meydana geldi. Özel bir eğitim kurumundan öğretmen olan Gülşen Dinç, tramvayda yolculuk esnasında yanındaki koltuğa yanında 11 ya da 12 yaşlarında kız çocuğu olan bir kadının oturduğunu belirterek, kadının çocuğu da aralarına oturttuğunu söyledi. Sıkışınca 'Biraz yana kayar mısınız?" dediğini söyleyen

Dinç, "Çocuk, ben öyle dediğimde ayağa kalktı. Ayağa kalkınca annesi tuttu kolundan, 'Benim kızım burada oturacak" dedi. Ben de 'Burada ben oturuyorum farkında mısınız ?' dedim. Kadın da 'Benim kızım orada oturacak, bak seni döverim' dedi. Ben de 'Kimsin de beni dövüyorsun' dedim. O anda sol eliyle direkt bana saldırdı ve yüzümü çizdi tırnaklarıyla. Saçlarımı çekti, kopardı. Yolculardan biri kadını benden ayırdı" dedi.

Biraz yana kayar mısınız diyen öğretmeni bu hale getirdi

'POLİS ÇAĞRILMASI İÇİN BAĞIRDIM'

Olayın herkesin gözü önünde olduğunu anlatan Gülşen Dinç, "Tramvay durana kadar ben 'Tramvayı durdurun, polis çağırın' diye bağırdım, feryat ettim.. Kadın elini kolunu sallayarak, Furkan Doğan tramvay durağında indi. Güvenlik güvenlisi geldi. 'Şikâyetçi olacaksanız olun ama yolcuları bekletmeyin' dedi. Ben o an bana saldıran kadının fotoğrafını çekmeye çalıştım. Kim olduğunu tespit etmek için. Fotoğrafını çektiğimi fark edince, arkasını dönüp bana el hareketi yaptı ve sonrasında gitti" dedi.

'DARP RAPORU ALDIM, ŞİKAYETÇİYİM'

Tramvayda bir kişi dışında olaya müdahale eden olmadığını söyleyen Dinç, kendisine saldırdığını belirttiği kadına da seslenerek şöyle dedi:

"Kadının saldırısından sonra bir amcanın kadını başımdan almasından başka kimse bir müdahalede bulunmadı. Toplumumuz kaosu, şiddeti izlemeyi çok seviyor. Ben uğradığım saldırı sonrasında darp raporu aldım. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Sonrasında karakoldan tramvayın kamera görüntüleri istendi. Bana saldıran kadın izliyorsa şunu söylemek isterim, o bir anne. 12 yaşlarındaki kızı, 'Anne ne olur yapma' diye bağırıyordu. O da anne gibi davransın. Ben başka bir şey istemiyorum. Şikayetim devam edecek, mahkemeye taşıyacağım. Bu kadın bana saldırısından dolayı bir yaptırım, bir ceza almazsa, belki bu saldırılarına devam edecek. Ya da ülkedeki diğer insanlar böyle davranmaya devam edecek. Ben bunun olmaması için şikayetçiyim ve geri almayacağım."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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