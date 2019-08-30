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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bıraksalar... Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı

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Bıraksalar... Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgale başladı. Yazar Halide Edip Adıvar'ın ’Türk'ün Ateşle İmtihanı’ kitabında anlattığı işgal günlerinde itilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan Ordusu İzmir'e çıkarma yaptı. Bu durum karşısında Türk milleti, işgallere karşı Kuvâ-yi Milliye hareketini başlattı. Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. m AA

KOCATEPE’DE ŞAFAK SÖKERKEN

- Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. Harekât, topçu ateşleriyle şafak vakti başladı. Afyonkarahisar, 27 Ağustos’ta düşman işgalinden kurtarıldı. Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sabahında Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy’de birliklere taarruz emrini verdi. Dumlupınar'daki meydan muharebesinde Yunan birlikleri tamamen sarılıp imha edildi. Mustafa Kemal Paşa’nın, Büyük Zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride şu ifadeler yer aldı: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Bıraksalar... Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı

Büyük Önder Atatürk, 30 Ağustos 1924 tarihinde, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katılmak üzere iki yıl önce taarruzu başlattığı Zafertepe Çalköy'e geldi. Atatürk burada Büyük Zafer'i şu cümlelerle anlattı: "30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı."

Bıraksalar... Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı

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