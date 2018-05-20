'Bırakılsın' çağrısı

Eski Adalet Bakanı Aysel Çelikel, Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Boğaziçi Üniversitesi eski rektörleri Ayşe Soysal ve Üstün Ergüder, İstanbul Barosu eski başkanları Turgut Kazan ve Yücel Sayman ile eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik’in imzaladığı metinde adalet vurgusu yapıldı. Açıklanan ortak metinde şöyle denildi:



İDDİANAME YOK

“Ülkenin sorumluluğunu almanın birçok gereğinden bir tanesinin haksızlıklara dikkat çekmek ve doğrulara, gerçeklere şahitlik etmek olduğuna inanıyoruz. Bizler Osman Kavala’nın saygın, mütevazi ve demokrat kişiliğinin ve yaşamının şahidiyiz. Bizim böyle bildiğimiz Osman Kavala 6 aydır cezaevinde. Bir insanı bu kadar uzun süre özgürlüğünden mahrum bırakmak için çok güçlü delillere sahip olmak gerekir. Lakin ortada bir iddianame bulunmamakta. Saygın bir kişiye yapılan bu muamele bizlerin ve toplumun vicdanını yaralamaktadır. Bir toplumun üyeleri her konuda hemfikir olmak zorunda değildir ama birbirlerinin vicdanından ve adalet mekanizmalarından umutlarını kesmeye itilmemelidir. Ya ciddi bir iddianame ile kamuoyunun karşısına çıkılmalı ya da Osman Kavala serbest bırakılmalıdır.”