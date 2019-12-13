Bir yılda 100 bin sosyal konut

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYAR

“Ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz. Azami 1 ila 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2 artı 1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.

DAHA NE İSTİYORSUN

Öyle konutlar yapıldı ki 40-50 kat bu binaların içerisinde yaşamak mümkün değil. Bu bizim komşuluk hukukumuzu da ortadan kaldırdı. Aynı binanın içinde yaşıyor ama birbirlerini tanımıyor. Komşu ölüyor, diğerinin ondan haberi yok. Bu bize yakışmıyor ve yakışmadı. İşte onun için bizim yeniden o geçmişte olduğu gibi mahalle kültürümüzü inşa etmemiz lazım. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadılar. Kimi zaman medya aracılığıyla, kimi zaman mahkemeler yoluyla bunlar fayda etmeyince de sokaklar kışkırtılarak mega projelerimiz durdurulmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili çok kez ‘ruhsatsız bina’ denildi. Danıştay burayla ilgili kararını açıkladığı halde. ‘Burada ruhsat problemi yoktur’ demesine rağmen bakıyorsunuz, ana muhalefetin başı ikide bir buranın ruhsatsız olduğunu söylüyor. Danıştay’ın belgesi ortada. Daha ne istiyorsun? Öyle veya böyle o konuşuyor biz yolumuza devam ediyoruz.

GEREKİRSE ZARAR EDERİZ

Millete faydası dokunacak tüm eserler daha fikir aşamasında CHP zihniyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldürülmeye çalışılmıştır. Yatıyor kalkıyor bu ‘tank palet fabrikasını yabancılara sattılar’ diyor. Burada satış diye bir şey yok. Satış değil kiralama işletme ihalesini alıyor. Buraya da 50 milyon dolarlık yatırım yapma şartıyla burayı alıyor. Şimdi şehir hastaneleri karalanıyor. İkide bir çıkmış, ‘zarar ediyor’ böyle bir şey yok da... İnsana hizmet noktasında, insanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir diyeceğin?

Akıncı denilen bir insansız ama silahlı hava aracını ürettik. Bunlarla gururlanmayacağız da neyle gururlanacağız? Ama inanın bunlarla hala gururlanmayanlar da var. Bundan dolayı çok rahatsız olanlar da var. ”

İMAMOĞLU’NA KANAL İSTANBUL ÇIKIŞI: SEN OTUR İŞİNE BAK

ŞİMDİ Kanal İstanbul’a da karşı çıktılar. Çıkmış Belediye Başkanı diyor ki, ‘Kanal İstanbul buraya uymaz.’ Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekiplerimizi çalıştırdık ve en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a da başlayacağız.

SİYASİ BOYUTUYLA ÇOK CİDDİ SÜKSE YAPACAK

Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Hatırlayın daha önce bir Independenta olayı olmuştu Selimiye önünde. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay o Romen tankeri orada yanmıştı. Zaman zaman yalılara bindiren gemiler, bunları da hatırlayın. Fakat şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

BİRİLERİ DİYET BORCU ÖDEYECEK DİYE...

İstanbul ile birlikte ülkemizin gelecek asrına damga vuracak böylesine stratejik önemde bir projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz, elbette burada asıl sorunun ne olduğunu, kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye’yi büyütecek, stratejik bakımdan elini güçlendirecek bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP’nin kendi çapsızlığının, vizyonsuzluğunun bedelini milletimizin ve ülkemizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz.

7 BÖLGEYE FARKLI MİMARİ

Karadeniz Bölgesi’nde yöresel ahşap ve taş yapı elemanlarını kullanacağız. Marmara Bölgesi’nde hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Ege Bölgesi’nde iklim koşullarına uygun, Ege’nin zarif dokusuna uygun nitelikte çözümlemeler yapılacak. Akdeniz’de yer yer teras, yer yer eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforje işlemeleriyle mimari kültürü yaşatılacak. İç Anadolu’da ahşap süslemeli bitişik düzenli yapılarıyla konutlar yapılacak. Doğu Anadolu’da karasal iklim ve arazi yapısına uygun malzemeler seçilecek. Güneydoğu Anadolu için de yöresel taşların hâkim olduğu cephe kaplamaları, düz damların, büyük balkonların ön planda tutulduğu yerleşim planı kararları alındı.

KONUT FİYATLARI 140 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

100 bin sosyal konut hamlesinde en büyük payı 10 bin konutla İstanbul alacak. Gaziantep’te 5 bin 200, Ankara ve Konya’da 4 bin, İzmir, Denizli, Şanlıurfa ve Balıkesir’de 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kayseri, Kocaeli ve Eskişehir’de 3 bin konut inşa edilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin-180 bin lira, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin-210 bin lira arasında değişecek. Örneğin 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 kredi oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

KONUT İMZASI

BEŞTEPE’de düzenlenen 100 bin konut tanıtım töreninde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak bir protokol imzaladılar. Albayrak törende, “Ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak, ekonomiyi daha istikrarlı kılmak ve sürdürülebilir yüksek büyüme seviyelerine ulaştırmak bizim için en büyük ödev. Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, aynı zamanda bunun sağlıklı, sürdürülebilir olması ve gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız” dedi.