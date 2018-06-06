Bir yıl üç ay hapis cezası

‘BARIŞ İçin Akademisyenler’in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisini imzaladığı gerekçesiyle İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezasına çaptırıldı.
Ersanlı’nın onayının bulunmadığını belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hapis cezasını ertelemedi, para cezasına da çevirmedi.
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