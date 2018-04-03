Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir yıl staj yapan hakim ve savcı göreve başlayabilecek

    Bir yıl staj yapan hakim ve savcı göreve başlayabilecek

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı'nın teklifi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 23 Temmuz 2021 tarihine kadar bir yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde göreve başlayabilecek.

    Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, 23 Temmuz 2016 ile 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Bakanlığın teklifi ve HSK kararıyla bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hakim ve
    savcı adayları ile idari yargı hakim adayları Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik, Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik ve İdari Yargı Hakim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde mesleğe atanabilecek.

    Öte yandan, meslek öncesi eğitimlerinin 3 ayını tamamlayıp hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hakim ve savcı adayları, hakimliğe veya cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilecek.

    Etiketler: Adalet Bakanlığı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri