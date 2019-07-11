Bir yıl sonra yemin etti
HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, TBMM Genel Kurulu’nda seçimlerden bir yıl sonra yemin etti. 24 Haziran’da cezaevindeyken Hakkâri Milletvekili seçilen Güven, burada açlık grevi yaptı.
Açlık grevinin 79’uncu gününde tahliye edildikten sonra da Diyarbakır’daki evinde eylemini devam ettiren Güven, 200’üncü günde eylemini sonlandırdı. Güven, açlık grevinin ardından hastanede bir süre tedavi gördü. Seçildikten sonra ilk kez Meclis’e gelen Güven, dün Genel Kurul’da yemin etti.
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