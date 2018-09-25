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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
25.09.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Bir yıl aradan sonra New York'ta ilk Kıbrıs zirvesi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Bir yıl aradan sonra New York'ta ilk Kıbrıs zirvesi

NEW York'ta devam eden 73'üncü BM Genel Kurulu açılış toplantıları çok yoğun Kıbrıs pazarlıklarına sahne oluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan ve İngiliz mevkidaşları Nikos Kocyas ve Jeremy Hunt ile bu akşam New York'ta biraraya gelecek. 3 garantör ülke geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının akıbetini ele alacak. Gayri resmi Kıbrıs zirvesinin birinci gündem maddesi, garantörlük ve Ada'daki Türk askeri olacak. Kıbrıs sorunu, yine bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın görüşmesinde de gündeme gelecek önemli konular arasında.

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün sona ermesi ve Türk askerinin adadan çıkmasını talep ediyor. Türkiye ve KKTC ile ise, garantörlük sisteminin güncellenmesine sıcak, ancak Ada'da Türk askeri varlığıyla ilgili son kararın 15 yıllık bir geçiş sürecinden sonra ele alınmasını ve az sayıda Türk askerinin Kıbrıs'ta kalmasını istiyor.

GENEL SEKRETER AKINCI VE ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞECEK

Kıbrıslı ilgili bir diğer önemli toplantı ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis arasında yapılacak. Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki liderle Cuma ve Cumartesi günleri ayrı ayrı görüşecek, Kıbrıs müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

Müzakerelere nasıl devam edileceği nasıl olacağı konusunda da taraflar arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Kıbrıslı Rumlar müzakerelerin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesininde ısrarlı. Türk tarafı ise, 1968'de başlayan ve 50'inci yılını tamamlayan Kıbrıs müzakerelerinin artık eskisi gibi ucu açık devam edemeyeceğini belirterek, zaman sınırı konulmasını istiyor.

 

 

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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