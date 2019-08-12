Bir yangın daha! Hızla büyüyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Şenlik köyü Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye helikopter ve arazöz sevk edildi.
Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Bu arada bölgeden yükselen duman Kütahya kent merkezinden de görülüyor.
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