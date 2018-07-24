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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Aysel ALP
24.07.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Bir yandan barış bir yandan yıkım

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Bir yandan barış bir yandan yıkım

İMAR Barışı Yasası’nın ardından Türkiye’nin dört bir yanından imara aykırı ve kaçak bina yapıldığı ihbarı yağmaya başlayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde 800 denetçisiyle sahaya indi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Hürriyet aracılığıyla vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: “Yasaya aykırı tüm yapılar yıkılacak. Çevrenizde 1 Ocak sonra yapılan varsa bize bildirin.”

KASAYA 850 MİLYON GİRDİ

İmar barışından yararlanmak için yapılan başvuru sayısı dün itibarıyla 2 milyon 800 bine ulaştı. Başvuruların 2.5 milyonu konut, 240 bini ticari ve 60 bini de tarımsal amaçlı yapılar için oldu. 165 bin başvuru sahibinden devletin kasasına 850 milyon lira girdi. İmar Barışı başvuruları, 31 Ekim 2018’de sona ererken, Yapı Kayıt Belgesi bedeli 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek. 13 milyon başvuru beklediklerini anımsatan Genel Müdür Gürgen, imar barışının 1 Ocak 2018 tarihinden önceyi kapsadığını anımsattı. Gürgen, bazı kişilerin bu tarihten sonra imara aykırı ve kaçak yapı yapmaya kalkıştığını söyledi.

YAPANA, GÖZ YUMANA CEZA

Bakanlığa hem Alo 181 hem de il müdürlükleri aracılığıyla ihbar geldiğini belirten Gürgen, kaçak yapılara ilişkin yıkım sürecinin nasıl olacağını şöyle anlattı: “İhbarları tek tek değerlendiriyoruz. 10 gün önce 81 il müdürlüğüne talimat gönderdik. 800 çalışanımızla Türkiye genelinde sahadayız. İlk olarak Muğla, Trabzon, Rize ve Çanakkale’ye müfettiş gönderdik. Tespitler yapıldı. Resmi prosedürün tamamlanmasıyla birlikte çok yakında yıkım ekiplerini göreceksiniz, tüm kaçaklar yıkılacak. Artık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de bakanlığın bünyesinde, belediyeler üzerindeki yetkimizi de kullanacağız. Çift koldan sahadayız. İlk raporlar geldi. İş soruşturmaya döndü. Kaçak binaları yapanları ve buna göz yumanları tespit ederek, gereken cezayı vereceğiz. Denetimi sıkı tutmak zorundayız. Yoksa bunun adı 2018 affı olur, sonrasında da 2019 affı istenir. Herkes yaşadığı yerde kaçak yapı yapanları bize bildirsin, isim verilmesine de gerek yok, yar bildirilmesi bizim için yeterli. Kaçak bina yapana yıkımın yanı sıra 5 yıl hapsi öngören Türk Ceza Kanunu 84’üncü maddeden, göz yuman memura da 3 aydan 2 yıla kadar hapsi öngören 257’nci maddeden ceza verilecek.”
2019’da yapılacak yerel seçimler nedeniyle belediyelerin bu tür kaçakları yıkmakta tereddüt edebileceği anımsatmamız üzerine Gürgen, “Asıl belediye başkanı buna göz yumarsa oy kaybeder” dedi.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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