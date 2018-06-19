Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir vahşet haberi de Kocaeli'den... Tüfekle vurulan köpek öldü

    Bir vahşet haberi de Kocaeli'den... Tüfekle vurulan köpek öldü

    Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
    19.06.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde sahilde kanlar içerisinde bulunan bir köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Müdahaleye rağmen ölen köpeği, tavuklarına saldırdığı için vurduğu tahmin edilen kişi aranıyor.

    Dün öğle saatlerinde Körfez Tütünçiftlik sahilinde boğazı kanlar içerisinde kalan bir köpeği yerde gören vatandaşlar, ilçede bulunan bir veterinere götürdü. Veteriner hekim yaralanan köpeğe müdahalede bulunurken, hayvan tüm çabalara rağmen öldü.

    Köpeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Vehbi Kıranşel, "Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz" diye paylaşımda bulundu.

    Vehbi Kıranşel’in paylaşımının ardından birçok kişi köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kıranşel’in paylaşımına, "Bu vahşeti yapan kişi veya kişilerin bulunması adına gerekli girişimler başlatılmıştır" diye cevap verdi.

    Yapılan ilk incelemelere göre köpeğe bir kişinin tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle ateş ettiği tespit edilirken, polis kimliği belirlenen şüphelinin evine gitti. Ancak köpeği vurduğu iddia edilen kişi evinde bulunamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

    Etiketler: tüfek , hayvana şiddet , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri