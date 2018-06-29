Bir vahşet haberi de Isparta'dan... Av tüfeğiyle köpekleri katletti, yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay 26 Haziran gecesi Gül Petek Sanayi Sitesinde yaşandı. İddiaya göre, sanayi içerisinde aracıyla ilerleyen bir kişi, elindeki tüfekle biri sahipli 2 köpeği katletti, üçünü de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaşanan olay ise günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Vurulan köpeklerden birinin sahibi sabah iş yerine geldiğinde köpeği vurulmuş halde görünce şaşkına döndü.

Aracıyla gelerek köpekleri katlettiği öne sürülen M.K. isimli şüphelinin Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandığı ve söz konusu olayda kullanılan silahın da ruhsatsız av tüfeği olduğu öğrenildi. ‘Genel güvenliği tehlikeye sokmak’ ve ‘mala zarar vermek’ gibi suçlardan adli ve idari işlem yapılan şüphelinin, emniyette gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Yaralı hayvanlar Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (ISHAYKO) yönetici ve üyeleri de duruma tepki gösterdi.

"Bu canlara sahip çıkalım"

ISHAYKO Başkanı Aynur Gül, "26 Haziran gecesi bu sokakta, insanların doğduklarından beri büyüttüğü hayvanlar silahla katledildi. Emniyet güçleri kısa sürede şahsı bularak, olay adliyeye intikal etti. Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Gül, "Bu sokakta bulunan insanlar, esnaflar hayvanları çok seviyorlar. Katledilen bu hayvanları küçüklükten bu yana enjektörle beslediklerini söylüyorlar. Maalesef bazı yerel basın organları da bu hayvanların, burada insanları rahatsız ettiğine dair haberler yapıyorlar. Buna çok üzülüyor ve kınıyoruz. Biz, bu tarz olayların her zaman takipçisi olacağız, bu canlar bize emanet. Lütfen bu canlara sahip çıkalım" diye konuştu.



"Uykusuz gecelerimiz oluyor"

Son yaşanan havan katliamından sonra uykularının dahi kaçtığını dile getiren ISHAYKO Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Maalesef üzücü bir olay, 2 tane hayvanımız tüfekle, ateşli silahla öldürüldü, 3 tane hayvanımız da yaralı. Yaralı hayvanlarımız şu anda Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. Isparta Belediyesi ekipleri, gerçekten zamanında buraya gelerek gereken çalışmayı yaptılar, çok teşekkür ediyoruz. Böyle olayların olmasını artık biz kaldıramıyoruz, uykusuz gecelerimiz oluyor, bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Aslında o kadar hayvansever insanlar var ki, biz buradaki tüm esnaflarla konuştuk ve bir tanesi bile bu hayvanlardan şikayetçi değil. Böyle bir olayın nasıl yaşandığına onlar da şaşırmış durumdalar. Bu gerçekten acı bir şey. Isparta’da sürekli böyle şeyler yaşamak, bir Ispartalı olarak da bizi çok üzüyor. İnşallah, bundan sonra daha güzel haberler duyarız, güzel şeyler olur, hayvanlarla ilgili yasalar değişir ve bu insanlara gerekli yaptırımlar yapılır, biz de böyle olaylarla karşılaşmayız" şeklinde konuştu.



"Sabah işe geldiğimde köpeğimi ölü olarak buldum"

Sanayide yemek fabrikası işleten ve yaklaşık 7 yıldan bu yana beslediği köpeğini sabah işe geldiğinde ölü bulduğunu belirten Özgür Tunçbilek, "Sabah geldiğimde köpeğimi ölmüş şekilde buldum. Katledilen tek köpek, benimki değilmiş, onun dışında başka hayvanlar da varmış. Emniyet güçleri de bulmuş ve gereken işlemler yapılıyormuş, şu an bildiğimiz şeyler bu kadar" dedi.

Köpeği için öldürülmeden önce her türlü imkanı sağladığını ifade eden Tunçbilek, "Öldürülen köpek, 2011 yılından bu yana benim sahiplenip, beslediğim bir köpekti. Aşısı, karne ve her şeyi vardı. Diğer başka köpekler gelip de burada zarar vermesin diye akşamları salıyorduk ama normalde her şeyi tam olan bir köpekti, sıkıntısı yoktu. Buradaki esnaf arkadaşların hemen hepsi dükkanlarını gece geç saatlerde kapattıkları için ve dükkanlarını emniyet altında tutmak amacıyla köpek besliyor zaten. Burada köpeğimiz çok, bütün esnafın var" ifadelerini kullandı.



"Köpekler buradayken rahattık"

Sanayi esnafının bölgede bulunan sokak hayvanlarını 2011 yılından bu yana beslediklerini ve o dönemden bu yana hırsızlık olaylarında azalma meydana geldiğine dikkat çeken başka bir esnaf ise, "Bu hayvanlar buraya geldiğinden bu yana çok şükür kapımızı açık bile bıraksak hiçbir olay olmadı. Daha önce kapının önüne koyduğumuz en küçük bir şey kayboluyordu ama köpeklerimiz varken rahattık" dedi.

Esnaflar, yaşanan katliamın ardından kendilerince önlem alarak bölgedeki boş bir alana kulübe ve barınma alanı oluşturdu.



"Isparta’mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da yazılı bir açıklama yaparak, belediye imkanlarıyla yaralı hayvanlara gereken tedavi ve bakımın yapıldığını belirtti. Başkan Günaydın, kentte bu tür kendini bilmezlerin gözardı edilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz salı günü ilimizdeki bir sanayi sitesinde sokak hayvanlarımızın kimliği belirsiz kişi/kişilerce katledildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendim. Olayı duyar duymaz 4 veterinerimiz olay mahalline gitmişler ve buradan 3 yavru köpeğimizi yaralı halde alarak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezinde tedavi altına almışlardır. Köpeklerimizin sağlık durumu son derece iyidir ve tedavileri devam etmektedir. Köpeklerimiz yoğun bakım alanında gözetim altında tutulmaktadır. Olaydan hemen sonra Emniyet Müdürlüğü gerekli tahkikatı titizlikle yürütmüş ve kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir şahsın av tüfeği ile sokak hayvanlarına ateş ettiğini kameralardan tespit etmiştir. Sokak hayvanlarımızı öldüren ve yaralayan şahıs aracı ile birlikte yakalanmış, Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Türkiye’nin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine sahip, kibar, naif ve hayvan sevgisi en üst seviyede olan Isparta’mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir."