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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
19.03.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Bir uzmanın dikkati ortaya çıkardı! Tarihi silahlar, imitasyonlarıyla değiştirilmiş

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Bir uzmanın dikkati ortaya çıkardı! Tarihi silahlar, imitasyonlarıyla değiştirilmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 10 kriminal polis laboratuvarından biri olan İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ndeki 'Silah Müzesi'nde tarihi ve antika değeri taşıyan yaklaşık 250 silahtan 32'sinin imitasyonlarıyla değiştirildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ve 1'i tutuklanan 3 emniyet görevlisi hakkında 'zimmet' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, kayıp orijinal silahlar bulunamadı.

 

Kurulduğu dönemde Türkiye'nin örnek emniyet birimlerinden biri olarak gösterilen İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki olay, tarihi ve antika silahların sergilendiği 'Silah Müzesini' gezen uzman bir emniyet görevlisinin dikkati ortaya çıkardı.

İzmir'in yanı sıra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Muğla illerinde yaşanan adli olaylarda başarılı araştırmalara imza atan laboratuvarı, geçen Eylül ayında bir uzman emniyet görevlisi ziyaret etti. Adı açıklanmayan uzman, ziyareti sırasında aynı bina içerisinde yer alan 'Silah Müzesi'ndeki silahları inceledi. Ancak bir silahın üzerindeki ayrıntılardan şüphelenerek, yetkililere, silahın orijinal olmayabileceğini bildirdi.

BİREBİR AYNILARIYLA DEĞİŞTİRMİŞLER

Yetkililer de hemen harekete geçti. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda 'Silah Müzesi'nde bulunan yaklaşık 250 silahtan 32'sinin birebir aynı olan imitasyonlarıyla değiştirildikleri saptandı.

Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri girdi. Polis, silahlardan sorumlu oldukları öğrenilen biri komiser rütbesinde 3 polisi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen emniyet görevlilerinden polis memuru A.S. tutuklandı. Komiser, adli kontrol şartı getirilerek, diğer polis memuru da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ZİMMET SUÇUNDAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR

Savcılık, soruşturma sonunda 3 polis hakkında 'zimmet' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Biri komiser 3 polisin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GERÇEK SİLAHLAR ARANIYOR

İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde başlatılan idari soruşturma ise sürüyor. Gelişmiş kriminal laboratuvarlarda bulunan silahlardan olduğu öğrenilen kayıp silahların izine ise henüz rastlanmadı. Soruşturma kapsamında, kurumda çalışanlar ile dış bağlantıları araştırılıyor.

'KOVAN' SORUŞTURMASI YAPILMIŞTI

İzmir Polis Kriminal Laboratuvarı'nda 2010 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğü 'kovan' soruşturması yapmıştı. Bornova'da 2008 yılında 2 iş adamı silahlı çatışmaya girdi. Bornova Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince olay yerinden toplanan kovanlar ve el konulan silahlar, İzmir Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Ancak bir haftada çıkması gereken sonuçlar 1 yılda hazırlanmayınca Emniyet Genel Müdürlüğü, müfettiş göndererek delillerin karartılıp karartılmadığını araştırdı. Müfettiş, laboratuvar müdürü ile balistik uzmanı başkomisere, ekspertiz raporunu neden hazırlanmadığını sordu.

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