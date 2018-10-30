‘Bir uyku tulumu veremediniz mi’

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında şunları söyledi:

SEN AYRIM YAPTIN

“Ben ve benim partim CHP, şehitler arasında ayrım yapmaz. Şehidin siyasi görüşü, doğduğu yer, kimliği, dili ne olursa olsun bu ülke için hayatını vermişse bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Ama sen şehitler arasında ayrım yaptın. 15 Temmuz şehitleri için para topladınız. Ne oldu bu para? Niye şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün?

Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlerimize. Kalkmış ‘Benim dedem de dondu’ falan diyor. 21’inci yüzyıldayız, elin oğlu eksi 40 derecede denize giriyor, kutuplara gidiyor. Ekim ayındayız. Ben buna isyan ediyorum. Ben o şehitlerin hakkını ve hukukunu ararken suçlanıyorum. ‘Ey Kılıçdaroğlu, sen haklısın, ben bu işi araştıracağım’ de. Sen bana hak vereceğine zeytin yağı gibi üste çıkıyorsun. Senin üste çıkmaya hakkın da hukukun da yok. En diplerdesin sen.

SENİN GÖREVİN NE?

Cemal Kaşıkçı cinayeti... Sayın Erdoğan sorular sordu. Senin görevin ne, sen ne iş yapıyorsun? Bunları söyleyen, Türkiye’deki tek adam, her şeyden sorumlu olan bir kişi. Ve bu cinayetten haberi olan bir kişi. Nereden haberi oldu? Yasin Aktay ‘Cumhurbaşkanlığı’na haber verdim’ diyor. Sen bu katillerin elini kolunu sallayarak yurtdışına gitmesine niçin izin verdin? Bu soruyu sordum geçen hafta. Bir cevap yok, beni suçluyor. ‘Kılıçdaroğlu parayı çok seviyor’ diye. Pes vallahi. Benim parayla pulla ilişkim yok sevgili Erdoğan o senin işin.

Cinayet belli, failler belli. Gazeteciyi öldürüyorlar yurtdışına çıkıyorlar. Bunun adı çadır devletidir. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti’nden beklediğimizi yapamıyorlar. Neden? ‘Acaba kralı kızdırırsak bize para vermezse ne olur?’ Sen Türkiye’nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun. Türk milletinin onuruyla oynayan kişinin o makamdan derhal ayrılması lazım.

REFERANDUM YAP BAKALIM

Emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki, ‘bizim hakkımız var, teslim edin.’ Erdoğan ne diyor, ‘bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyardır.’ Tamamen uydurma. Devam ediyor, ‘ben bunu milletimize soruyorum.’ Sor millete. Referandum yap bakayım veriyor mu vermiyor mu? ‘Bir taraftan fırsatçılar, diğer taraftan bunlar türedi’ diyor. Hak arayana ‘türedi’ diyor. Kendi kendisine yüzde 26 zam yapıyor. Hani ekonomik kurtuluş savaşındaydık. Ya Allah gözünüzü doyursun.”

‘ŞEHADETTEN NE ANLARSIN DİYOR, KAHRAMAN ORDUNUN RÜTBESİNİ BENİM OĞLUM GİYDİ’

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde, yani benim ilçemde iki askerimiz donarak şehit oldu. Şehidin babasıyla konuştuğumda, kendilerini hiç kimse aramamış. Mezarlıklar müdürlüğünden arıyorlar, ‘Oğlunuz şehit oldu, donarak öldü’ diye. İçimde derin bir acı hissettim, nasıl olur da böyle bir şey olur diye. Dumlupınar’da, ‘21’inci yüzyıldayız, nasıl olur da iki askerimiz donarak şehit olur. Bunun hesabının birilerinin vermesi lazım’ dedim. Yanlış mı söylüyorum. Ben şehidin, ailenin hakkını savunuyorum. ‘Sen şehadetten ne anlarsın’ diyor. Bu ülke için hayatını verenlerin hangi koşullarda askerlik yaptıklarını çok iyi bilirim. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım ben. Bu ülkenin kahraman ordusunun rütbesini benim oğlum giydi. Ya senin oğlun ne yaptı?”

CHP’NİN MİSAFİRLERİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Aydın’dan izlemeye gelen 76 yaşındaki Hatice Barlas’ın elini öperek teşekkür ederken, ailesiyle birlikte salona gelen 10 yaşındaki Beyza Beydoğa ve Öykü Şimşek’le de hatıra fotoğrafı çektirdi. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)