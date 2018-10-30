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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
30.10.2018 - 20:22, Son Güncelleme:

‘Bir uyku tulumu veremediniz mi’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
‘Bir uyku tulumu veremediniz mi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerle ilgili “Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlerimize” dedi.

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında şunları söyledi:

SEN AYRIM YAPTIN

“Ben ve benim partim CHP, şehitler arasında ayrım yapmaz. Şehidin siyasi görüşü, doğduğu yer, kimliği, dili ne olursa olsun bu ülke için hayatını vermişse bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Ama sen şehitler arasında ayrım yaptın. 15 Temmuz şehitleri için para topladınız. Ne oldu bu para? Niye şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün?
Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlerimize. Kalkmış ‘Benim dedem de dondu’ falan diyor. 21’inci yüzyıldayız, elin oğlu eksi 40 derecede denize giriyor, kutuplara gidiyor. Ekim ayındayız. Ben buna isyan ediyorum. Ben o şehitlerin hakkını ve hukukunu ararken suçlanıyorum. ‘Ey Kılıçdaroğlu, sen haklısın, ben bu işi araştıracağım’ de. Sen bana hak vereceğine zeytin yağı gibi üste çıkıyorsun. Senin üste çıkmaya hakkın da hukukun da yok. En diplerdesin sen.

SENİN GÖREVİN NE?

Cemal Kaşıkçı cinayeti... Sayın Erdoğan sorular sordu. Senin görevin ne, sen ne iş yapıyorsun? Bunları söyleyen, Türkiye’deki tek adam, her şeyden sorumlu olan bir kişi. Ve bu cinayetten haberi olan bir kişi. Nereden haberi oldu? Yasin Aktay ‘Cumhurbaşkanlığı’na haber verdim’ diyor. Sen bu katillerin elini kolunu sallayarak yurtdışına gitmesine niçin izin verdin? Bu soruyu sordum geçen hafta. Bir cevap yok, beni suçluyor. ‘Kılıçdaroğlu parayı çok seviyor’ diye. Pes vallahi. Benim parayla pulla ilişkim yok sevgili Erdoğan o senin işin.
Cinayet belli, failler belli. Gazeteciyi öldürüyorlar yurtdışına çıkıyorlar. Bunun adı çadır devletidir. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti’nden beklediğimizi yapamıyorlar. Neden? ‘Acaba kralı kızdırırsak bize para vermezse ne olur?’ Sen Türkiye’nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun. Türk milletinin onuruyla oynayan kişinin o makamdan derhal ayrılması lazım.

REFERANDUM YAP BAKALIM

Emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki, ‘bizim hakkımız var, teslim edin.’ Erdoğan ne diyor, ‘bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyardır.’ Tamamen uydurma. Devam ediyor, ‘ben bunu milletimize soruyorum.’ Sor millete. Referandum yap bakayım veriyor mu vermiyor mu? ‘Bir taraftan fırsatçılar, diğer taraftan bunlar türedi’ diyor. Hak arayana ‘türedi’ diyor. Kendi kendisine yüzde 26 zam yapıyor. Hani ekonomik kurtuluş savaşındaydık. Ya Allah gözünüzü doyursun.”

‘ŞEHADETTEN NE ANLARSIN DİYOR, KAHRAMAN ORDUNUN RÜTBESİNİ BENİM OĞLUM GİYDİ’

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde, yani benim ilçemde iki askerimiz donarak şehit oldu. Şehidin babasıyla konuştuğumda, kendilerini hiç kimse aramamış. Mezarlıklar müdürlüğünden arıyorlar, ‘Oğlunuz şehit oldu, donarak öldü’ diye. İçimde derin bir acı hissettim, nasıl olur da böyle bir şey olur diye. Dumlupınar’da, ‘21’inci yüzyıldayız, nasıl olur da iki askerimiz donarak şehit olur. Bunun hesabının birilerinin vermesi lazım’ dedim. Yanlış mı söylüyorum. Ben şehidin, ailenin hakkını savunuyorum. ‘Sen şehadetten ne anlarsın’ diyor. Bu ülke için hayatını verenlerin hangi koşullarda askerlik yaptıklarını çok iyi bilirim. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım ben. Bu ülkenin kahraman ordusunun rütbesini benim oğlum giydi. Ya senin oğlun ne yaptı?”

‘Bir uyku tulumu veremediniz mi’

CHP’NİN MİSAFİRLERİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Aydın’dan izlemeye gelen 76 yaşındaki Hatice Barlas’ın elini öperek teşekkür ederken, ailesiyle birlikte salona gelen 10 yaşındaki Beyza Beydoğa ve Öykü Şimşek’le de hatıra fotoğrafı çektirdi. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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