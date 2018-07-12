Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir türlü akıllanmıyorlar! Aynı yöntemle dolandırdılar

    Bir türlü akıllanmıyorlar! Aynı yöntemle dolandırdılar

    AA
    12.07.2018 - 06:03 | Son Güncelleme:

    Denizli ve Manisa'da, insanları Çiftlik Bank benzeri bir sistemle dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen piramit satış sistemlerine benzer şekilde dolandıran kişi ve organizasyonlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bir miktar para veya malvarlığı ortaya koyarak sisteme dahil olan ve başka katılımcılar bulmak koşuluyla 1'e 15 kazanç vaat ettikleri, bu kapsamda reklam ve danışmanlık şirketi adı altında internet sitesi açtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Denizli ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

    3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve suça konu bilgilerin bulunduğu belge ve doküman ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: çiftlikbank , Dolandırıcı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri