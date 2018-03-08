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    Bir tekmeyle iki aylık bebeği öldürdü... Canavar kendini böyle savundu

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    08.03.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Adana'da Abdulkerim Başak (20), tekme atınca elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ağır yaralan 2 aylık Esma Mansur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Başar, "O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

    OLAY, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Bulvarı'nda meydana geldi. Suriyeli Muhammed Elmansur'un kullandığı, arkasında kucağında 2 aylık bebeği olan eşi de bulunan elektrikli bisiklete, yolda giderken Abdulkerim Başak tekme attı. Bunun üzerine annesinin kucağında bulunan Esma Mansur yere düştü. Başak ise olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan minik bebek, babası tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren Esma Mansur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Bir tekmeyle iki aylık bebeği öldürdüAdana'da Abdulkerim Başak (20), tekme atınca elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ağır yaralan 2 aylık Esma Mansur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Başar, "O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.
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    Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin tanımadığı bir kişinin elektrikli bisiklete tekme attığını söylemesi üzerine harekete geçti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sokakta koşan Başak'ın kimliğini tespit etti.

    Yakalanan Başak, "O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Abdulkerim Başak tutuklandı.

    Bir tekmeyle iki aylık bebeği öldürdü... Canavar kendini böyle savundu

    Etiketler: Adana , vahşet , Cinayet , Bebek , gündem
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