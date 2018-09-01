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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
01.09.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

Gören şaşırdı ama... Bir tek o mezun oldu...

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Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan, ardından Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde açılan okulda, KKTC vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen ve tek mezun olan Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan'a (20) diploması verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Okul Komutanı Topçu Albay Mustafa Karaman yaptı. Karaman, "Bugün Bando Meslek Yüksekokulumuzdan bir öğrencimiz, 'astsubay çavuş' olmanın gururuyla, huzurlarınızda diplomasını alacak ve meslek hayatına ilk adımını atacaktır. Bu kutsal yuvada, bando astsubaylarını yetiştirme onurunu ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain kalkışmanın sonucunda 2016 yılında mezun veremeyen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu halihazırda Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devem etmektedir. Bugün KKTC'den bir öğrencimiz astsubay çavuş olmanın gururuyla bizlerin ve siz ailelerin şahitliğinde diplomasını alacaktır" dedi.

Okulun tek mezunu olan KKTC vatandaşı Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan da törende yaptığı konuşmada, bugün haklı bir gurur ve heyecan yaşadığını söyledi. Karaoğlan, "Bugünlere ulaşmamız için imkan ve desteklerini esirgemeyen, bizleri yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yapan komutanlarıma ve bu mutlu günde benimle aynı sevinci, heyecanı ve gururu paylaşan, beni her zaman kucaklayan sevgili aileme, saygılarımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ocakta geçirdiğim süre zarfında güzel anılar biriktirdim, verimli yıllar geçirdim. Askerlik mesleğinin inceliklerini ve çok sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu öğrendim" diye konuştu.

Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Ardından Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller tarafından, Karaoğlan'a plaket ve diploması verildi.

Mezun olan Batuhan Karaoğlan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Silahlı Kuvvetler Bando Okullar Komutanlığı'nın lise bölümünde ihraç edilmeyen 4 yabancı öğrenci arasında olduğu öğrenildi. Okuldan geçen yıl da yine KKTC vatandaşı olan 3 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Gören şaşırdı ama... Bir tek o mezun oldu...


Gören şaşırdı ama... Bir tek o mezun oldu...

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