Bir şok daha! Etiyopya oyunu ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir şok daha! Etiyopya oyunu ortaya çıktı
GeriGündem Bir şok daha! Etiyopya oyunu ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.10.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Bir şok daha! Etiyopya oyunu ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir şok daha! Etiyopya oyunu ortaya çıktı

FETÖ, Alman yatırımcılara devrettiğini ileri sürdüğü Etiyopya’daki okulları yine kendisine sattığını Almanya’da verdiği bir iş ilanıyla tekrar ortaya koymuş oldu.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin geçen yıl FETÖ okullarının Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından apar topar okulları Alman vatandaşı olan FETÖ’cülere satan örgüt, Etiyopya hükümetini nasıl aldattığını kendi belgeledi. Örgütün Almanya’daki okullarını yöneten Eventus Bildung’un internet üzerinden yayınladığı ve bugün itibarıyla halen aktif olan bir iş ilanı, örgütün okulları yine kendisine satmış olduğunu ortaya koydu. 

“ebay-kleinanzeigen.de” internet sitesi üzerinden “Eventus Bildung” adına yayınlanan ilanda, Etiyopya’daki FETÖ okullarının Addis Ababa ve Mekelle şehri kampüslerinde çalışacak öğretmenlerin arandığı belirtildi. FETÖ kurumu olan ve çok sayıda anaokulu ile kurs işleten Eventus Bildung’un genel müdürlüğünü Ali Bülbül yapıyor. 

Vakıf mallarını üstlerine geçirdiler 

Eski FETÖ çalışanları tarafından geçen hafta Etiyopya savcılığına ulaştırılan belgelere göre, ülkede ilk olarak “Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adıyla faaliyetlerine başlayan örgüt, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009 yılında Kaynak isimli özel şirkete satarak üstüne geçirdi. Kaynak isimli şirket ise okulları 2017 yılında Alman FETÖ’cülere ait başka bir şirket olan Stem’e satarak kurumların Türkiye’ye devrini engellemeye çalıştı. Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi. 

Öğretmenlerin öğretmen oldukları “şüpheli” 

AA muhabirinin FETÖ okullarında çalışmayı sürdüren tanıklardan edindiği bilgiye göre, “okulları Alman yatırımcılara sattık” diyerek Etiyopya medyasında propaganda yapan ve aynı zamanda hükümeti ve velileri oyuna getirdiğini zanneden örgütün okullarında hemen hemen bütün yabancı öğretmenler Türklerden oluşuyor. Sadece son bir ayda en az 6 yeni Türk öğretmen bu okullarda işe başlarken, Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliğinden diploma onayı almayan bu kişilerin hangi yasal statüyle Etiyopya’da öğretmenlik yapabildikleri merak ediliyor. 

Geçen yıl okulların teslimini durdurmak için ülkeye gelen örgütün sözde eski İngiltere sorumlusu Adnan Azak, ülkedeki yapılanmanın başına geçerek yeni Etiyopya sorumlusu olmuştu.  Azak’ın geçen yıldan bu yana sık sık ülkeye giriş yaptığı bilinirken, okullar fiili olarak yıllardır ülkedeki Celil Aydın tarafından yönetiliyor. Intellectual Schools adı altında 5 okulu yöneten örgütün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uludağ'da şaşkına çeviren görüntü!

'Ölmek istemiyorum' diye paylaşım yapmıştı! Korkunç son

Polis başını kaldırmak isteyince böyle engelledi

Erdoğan, Almanya ziyaretini değerlendirdi: Bizim grup smaller olur