Bir şey nasıl yazılır? Birşey TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?
Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden olan ‘bir şey’in nasıl yazıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir şey kelimesinin TDK’ya göre yazım şeklini merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, Bir şey nasıl yazılır? Bir şey TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?
"Bir şey" kelime öbeği, günümüzde çok yaygın kullanılan kavram ve kelime gruplarından birisidir. Fakat bu kavramın, birleşik mi; yoksa ayrı mı yazılacağı hususu da, önem arz etmektedir.
Bir şey nasıl yazılır sorusunun cevabını; özellikle de öğrenciler başta olmak üzere, birçok kişi merak etmektedir. Kişiler, imla kurallarına uyabilmek amacıyla, bu sorunun cevabını araştırmaktadır.
"Bir şey" Doğru Yazılışı
Kavramın yazılış biçimi; çoğunlukla bitişik olarak yazılmakta olup, bu kullanım; yanlış bir kullanımdır. Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki sözlükten arama yapıldığı zaman, kelimenin; "bir şey" biçiminde yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Yani Türk Dil Kurumu'nun esas alındığı imla kurallarına göre, kelimenin doğru yazım şekli; "bir şey" biçimindedir.
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