Bir şey nasıl yazılır? Birşey TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

"Bir şey" kelime öbeği, günümüzde çok yaygın kullanılan kavram ve kelime gruplarından birisidir. Fakat bu kavramın, birleşik mi; yoksa ayrı mı yazılacağı hususu da, önem arz etmektedir.



Bir şey nasıl yazılır sorusunun cevabını; özellikle de öğrenciler başta olmak üzere, birçok kişi merak etmektedir. Kişiler, imla kurallarına uyabilmek amacıyla, bu sorunun cevabını araştırmaktadır.



"Bir şey" Doğru Yazılışı



Kavramın yazılış biçimi; çoğunlukla bitişik olarak yazılmakta olup, bu kullanım; yanlış bir kullanımdır. Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki sözlükten arama yapıldığı zaman, kelimenin; "bir şey" biçiminde yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Yani Türk Dil Kurumu'nun esas alındığı imla kurallarına göre, kelimenin doğru yazım şekli; "bir şey" biçimindedir.