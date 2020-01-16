Bir senede şovmenlerin maskesi düştü

“5 yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır. Biz küçük hesapların değil millete ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz.

HEM ŞEYTAN TAŞLADIK HEM TAVAF YAPTIK

Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Belediye başkanlığından buralara gelmiş bir kardeşiniz olarak bunları ifade ediyorum. Eskilerin tabiriyle dert çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi gayet iyi biliyorum. Dört buçuk yıllık belediye başkanlığım döneminde tabiri caizse hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında umutsuzluğa kapılmadan İstanbul’u daha önce hiç görmediği yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. İstanbul’da yakaladığımız başarıyla hamdolsun 2002’de tüm Türkiye’ye hizmet etme imkânına kavuştuk. Türkiye’nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı yoktur. 82 milyonun her bir ferdinin hakkı vardır. Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin, gecesini gündüzüne katarak çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır. Siz belediye başkanlarımızdan benim ricam kendi işinize, gündeminize odaklanmanızdır. Unutmayın bize gurur, kibir yakışmaz.”