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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Bir şehri tedirgin eden çuvallar... Tonlarca bırakıldı

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Bir şehri tedirgin eden çuvallar... Tonlarca bırakıldı

Bilecik’te kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına dökülen ve suni deri fabrikalarından çıkan zımpara tozu olduğu belirtilen tonlarca kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi arasındaki kara yolunun 3'üncü kilometresinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına tonlarca kimyasal atık bırakıldı. Kaynağı belirsiz torbalar içindeki kimyasal atıkların döküldüğü bölgede bulunan mola yerlerine giremeyen kamyon ve TIR sürücüleri de durumdan şikâyet ediyor.

Öte yandan buna benzer kimyasal atıklar daha önce de bu güzergâhın yanı sıra Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yolun kenarına ve Osmaneli ilçe sınırları içinde bulunan Osmaneli İçmeler Tesisleri mevkiine de defalarca dökülmüş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın kimyasal atık araçlarından yardım alınarak atıklar toplanmıştı. 

Bir şehri tedirgin eden çuvallar... Tonlarca bırakıldı

 

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