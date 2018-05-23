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    Bir şehir onu arıyordu... Ailesi yıkıldı

    Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)
    23.05.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:

    Samsun'da 6 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Çağdaş Adıgüzel, günlerdir tüm şehirde aranıyordu. Ancak günlerdir aranan Çağdaş'ın izine çok yakın bir yerde rastlanıldı. Cinayet büro ekipleri, Çağdaş'ın cansız bedeni ise komşularının yazlığının foseptiğinde bulundu. Yazlığın duvarlarında ise kan ve tüfek saçmaları izlerine görüldü. Şimdi polis kayıp komşu E.E.'yi her yerde arıyor!

    Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel'in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    TÜM ŞEHİRDE ARANDI

    Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel'i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Cinayet Büro Amirliği’nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel'in evinin karşısındaki E.E.ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu.

    Bir şehir onu arıyordu... Ailesi yıkıldı

    YAZLIĞIN DUVARINDA KAN LEKELERİ...

    Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel'in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Samsun'da kayıp şahsın 6 gün sonra cesedi bulunduSamsun'da 6 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Çağdaş Adıgüzel, günlerdir tüm şehirde aranıyordu. Ancak günlerdir aranan Çağdaş'ın izine çok yakın bir yerde rastlanıldı. Cinayet büro ekipleri, Çağdaş'ın cansız bedeni ise komşularının yazlığının foseptiğinde bulundu. Yazlığın duvarlarında ise kan ve tüfek saçmaları izlerine görüldü. Şimdi polis kayıp komşu E.E.'yi her yerde arıyor!
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    Etiketler: çağdal adıgüzel , gündem
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