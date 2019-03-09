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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
09.03.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Bir şartla çorbacıda buluştular, ortalık karıştı

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Bir şartla çorbacıda buluştular, ortalık karıştı

Antalya'da aynı okulun müdürü ve müdür yardımcısı, gece okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra 'polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluşarak kavga etti. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı, iki eğitimci, farklı okullarda görevlendirildi. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç. arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda da devam etti.

Gece grupta tartışmaya devam eden E.K. ile Y.Ç. iddiaya göre, 'polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Okul müdürü ve yardımcısı, burada tartışmanın ardından yumruklaşarak kavga etti.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

İki eğitimcinin yumruklu kavgasını çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyarak gelen diğer öğretmenler sonlandırmaya çalıştı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Y.Ç. lokantanın önünde beklerken kısa süre sonra okul müdürü E.K.'nin geldiği görülüyor. Kayıtlarda, Y.Ç. ve E.K.'nin birbirine vurması, diğer öğretmenlerin ise kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Kamera açısından çıktıktan bir süre sonra yeniden açıya giren E.K. ve Y.Ç.'nin kavgasını bu kez lokanta çalışanlarının sona erdirmeye çalıştığı görülüyor.

AYRI OKULLARA GÖREVLENDİRİLDİLER

Birbirleri hakkında şikayetçi olan E.K. ve Y.Ç., kavganın ardından geceyi polis merkezinde geçirdi. Savcılık soruşturmasının devam ettiği olay nedeniyle Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü de idari yönden soruşturma başlattı. İki eğitimci, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için farklı okullarda görevlendirildi.

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