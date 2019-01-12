‘Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz’
İSTANBUL’da bir alışveriş merkezinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa yaklaşık bir saat ifade verdi.
Çakır, ifadesinin ardından Çağlayan’daki adliyenin kapısında basın açıklaması yaptı.
‘HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIM’
Suçlamaları reddeden Çakır, “Kimseyi kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini inancı ve rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Bir sanatçı bir kadını başörtülü-başörtüsüz diye ayırmaz. Görüntüler var. Savcılığa sunduk. Daha fazla konuşmam yasal olarak doğru değil. Fakat görüntüler incelensin, zaten ortada her şey” dedi.
‘SUUDİ ARABİSTAN’A GİDİN’ DEMEDİM
- Çakır’ın avukatı Bahri Belen müvekkiline ilişkin ‘hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa sevk’ gibi suçlamalar olduğunu belirterek, “Deniz Hanım da bir sanatçı. Özellikle başörtüsü, inanç, yaşam tarzı gibi konularda toplumun bir adın ötesinde bir adım önünde bunları attı. Olumsuz bir şey çıkacağını sanmıyorum. Tanıklarımız var. Olayın ayrıntısını anlatamam. Çünkü adli bir süreçte inceleniyor. Deniz Hanım ifadesinde, “Suudi Arabistan’a gidin” demediğini söyledi” dedi.
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