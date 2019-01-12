‘Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz’
GeriGündem ‘Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz’

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz’

İSTANBUL’da bir alışveriş merkezinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa yaklaşık bir saat ifade verdi.

Çakır, ifadesinin ardından Çağlayan’daki adliyenin kapısında basın açıklaması yaptı.

‘HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIM’

Suçlamaları reddeden Çakır, “Kimseyi kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini inancı ve rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Bir sanatçı bir kadını başörtülü-başörtüsüz diye ayırmaz. Görüntüler var. Savcılığa sunduk. Daha fazla konuşmam yasal olarak doğru değil. Fakat görüntüler incelensin, zaten ortada her şey” dedi. 

‘SUUDİ ARABİSTAN’A GİDİN’ DEMEDİM

- Çakır’ın avukatı Bahri Belen müvekkiline ilişkin ‘hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa sevk’ gibi suçlamalar olduğunu belirterek, “Deniz Hanım da bir sanatçı. Özellikle başörtüsü, inanç, yaşam tarzı gibi konularda toplumun bir adın ötesinde bir adım önünde bunları attı. Olumsuz bir şey çıkacağını sanmıyorum. Tanıklarımız var. Olayın ayrıntısını anlatamam. Çünkü adli bir süreçte inceleniyor. Deniz Hanım ifadesinde, “Suudi Arabistan’a gidin” demediğini söyledi” dedi.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'yi şoke eden olayda Bakanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan düğmeye basmıştı... Dikkat çeken PYD/YPG detayı

Meteoroloji'den o ilimize son dakika uyarısı

Skandal olay! Ameliyathanede hastayı unuttular