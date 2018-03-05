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    Bir şaka ile başlamıştı şimdi binlerce üyesi var

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    Sanatçı Haluk Levent'in bir hayranının kendisine yaptığı 'Parti kur oy verelim' şakasının ardından başlatılan AHBAP hareketi neredeyse bir gönüllü ordusuna dönüştü. 48 ilde yaklaşık 3 bin 500 üye 10 ayda 821 aileye yardım etti, 101 öğrenciye burs verdi...


    Sanatçı Haluk Levent’in, bir hayranının “Parti kur, oy verelim abi” esprisi ve referandumda birkaç sandıkta isminin çıkmasının ardından kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), yaptığı yardımlar ve düzenlediği etkinliklerle son ayların en çok konuşulan derneği oldu. Bugüne kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştiren AHBAP’ın aktif gönüllü sayısı 48 ilde 3 bin 490’a ulaştı.
    Başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı AHBAP, 10 ayda 821 aileye erzak, kıyafet ve eşya yardımı yaptı. Sponsorların desteğiyle 37 hastaya tekerlekli sandalye, protez, ortopedik yatak gibi medikal malzemeler bağışlandı. 101 öğrenciye eğitim bursu verilirken, yüzlerce öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği sağlandı. 18 defa kan ve ilik bağışı kampanyası yapan AHBAP, Ayvalık’ta 400, Tire’de 200 gönüllüsüyle binlerce fidan dikti. Sokak hayvanlarıyla da “ahbap” olan gönüllüler, onlarca kulübe yapıp mama dağıttı.
    Bugüne kadar yüzlerce kişiye yardım ettiklerini ve çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Levent, kendisini en çok duygulandıran çalışmanın ise Ayvalık Şeytan Sofrası’nın yeniden fidanlarla buluşturulması olduğunu kaydetti.

    Bir şaka ile başlamıştı şimdi binlerce üyesi var

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , haluk levent , ahbap
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