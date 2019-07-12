Bir rapor daha: Pencereden atılmış
Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından yere çakılan üniversite öğrencisi Şule Çet’in dava dosyasına giren bilimsel raporda düşme anı fotoğraflarla canlandırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca hazırlanan 5 Temmuz tarihli 52 sayfalık raporda, özetle şu ifadeler kullanıldı:
MESAFE DETAYI
“Şüpheli Çağatay Aksu’nun, (Şule Çet’in intihar etme, aşağıya atlama amacı ile kafası ve elleri aşağıda olacak şekilde pencereden sarktığı, tutma çabasına rağmen aşağıya düştüğü) ifadesinin olay yeri incelemesi sırasında çekilen fotoğraflara yansıyan olay yeri görüntüsünü (cam, sehpa, tavla ilişkisi) bozmadan cam ile sehpa arasına girmesi ve düşmekte olan Çet’i kendi ifadelerinde geçtiği şekilde müdahale etmesinin fiilen mümkün olmadığı; Aksu’nun ifade ettiği şekilde 4.5 metrelik mesafeyi hızla kat ederek sehpa ile cam çerçeve arasına girmesi, düşmekte olan Çet’i tutma mücadelesi vermesi, başarılı olamamasını takiben camı tekmelemesi ile olay yerinin resimlerde gösterildiği şekilde kalmasının adli tıbbi açıdan mümkün bulunmadığı... Özetlenen bulgu, tespit ve gerekçeler dikkate alındığında, yatay planda yaklaşık 4 metrelik mesafeyi kat ederek fotoğraflarda gösterilen pozisyona düşebilmesi için Çet’in başka bir kişi ya da kişilerce binadan/pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir. Şüpheli Aksu’nun Çet’in düşme anını ifadelerinde (Çet’i tam düşmek üzereyken havada yakalaması/tutması, takiben Çet’in ayaklarının Aksu’nun ellerinden kayması, aşağı düşmesi) serbest düşme olarak tarif ettiği, Çet’in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesinin mümkün olmadığı; serbest düşme ile aşağı salınan/düşen bir kişinin ya da bırakılan hava direncine maruz kalma potansiyeli düşük aynı ağırlıkta bir cismin yatay planda yaklaşık 4 metrelik mesafeyi kat ederek düştüğü pozisyona düşmesi adli tıbbi açıdan mümkün değil...
AYAKKABI DETAYI
Çet’in sol ayakkabısının düşüş pozisyonuna (baş aşağıda/yerle ilk temas baş ile olacak şekilde) rağmen kendisinden önce, sağ ayakkabısı ise kendisi ile birlikte (düştüğü sırada ayağında olacak şekilde) ya da kendisinden sonra (yukarıdan sonradan atılması şeklinde) düştüğü değerlendirilmektedir.
Çet’in kazağının, düşme eylemi sırasında içe doğru sıyrılmasının /kıvrılmasının mümkün olmadığı; kazağın, düşme eyleminden bağımsız olarak Çet’in olay yeri ofiste bulunduğu sırada sıyrılmış/içe kıvırılmış olduğu; fiili durumun, bir cinsel saldırı bileşeni olması ya da kişinin başka kişi ya da kişilerce giydirilmeye çalışılması sırasında sıyrılmasının olasılık dahilinde olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır.”
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