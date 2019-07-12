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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir rapor daha: Pencereden atılmış

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Bir rapor daha: Pencereden atılmış

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından yere çakılan üniversite öğrencisi Şule Çet’in dava dosyasına giren bilimsel raporda düşme anı fotoğraflarla canlandırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca hazırlanan 5 Temmuz tarihli 52 sayfalık raporda, özetle şu ifadeler kullanıldı:

MESAFE DETAYI

“Şüpheli Çağatay Aksu’nun, (Şule Çet’in intihar etme, aşağıya atlama amacı ile kafası ve elleri aşağıda olacak şekilde pencereden sarktığı, tutma çabasına rağmen aşağıya düştüğü) ifadesinin olay yeri incelemesi sırasında çekilen fotoğraflara yansıyan olay yeri görüntüsünü (cam, sehpa, tavla ilişkisi) bozmadan cam ile sehpa arasına girmesi ve düşmekte olan Çet’i kendi ifadelerinde geçtiği şekilde müdahale etmesinin fiilen mümkün olmadığı; Aksu’nun ifade ettiği şekilde 4.5 metrelik mesafeyi hızla kat ederek sehpa ile cam çerçeve arasına girmesi, düşmekte olan Çet’i tutma mücadelesi vermesi, başarılı olamamasını takiben camı tekmelemesi ile olay yerinin resimlerde gösterildiği şekilde kalmasının adli tıbbi açıdan mümkün bulunmadığı... Özetlenen bulgu, tespit ve gerekçeler dikkate alındığında, yatay planda yaklaşık 4 metrelik mesafeyi kat ederek fotoğraflarda gösterilen pozisyona düşebilmesi için Çet’in başka bir kişi ya da kişilerce binadan/pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir. Şüpheli Aksu’nun Çet’in düşme anını ifadelerinde (Çet’i tam düşmek üzereyken havada yakalaması/tutması, takiben Çet’in ayaklarının Aksu’nun ellerinden kayması, aşağı düşmesi) serbest düşme olarak tarif ettiği, Çet’in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesinin mümkün olmadığı; serbest düşme ile aşağı salınan/düşen bir kişinin ya da bırakılan hava direncine maruz kalma potansiyeli düşük aynı ağırlıkta bir cismin yatay planda yaklaşık 4 metrelik mesafeyi kat ederek düştüğü pozisyona düşmesi adli tıbbi açıdan mümkün değil...

Bir rapor daha: Pencereden atılmış


AYAKKABI DETAYI

Çet’in sol ayakkabısının düşüş pozisyonuna (baş aşağıda/yerle ilk temas baş ile olacak şekilde) rağmen kendisinden önce, sağ ayakkabısı ise kendisi ile birlikte (düştüğü sırada ayağında olacak şekilde) ya da kendisinden sonra (yukarıdan sonradan atılması şeklinde) düştüğü değerlendirilmektedir.

Bir rapor daha: Pencereden atılmış

Çet’in kazağının, düşme eylemi sırasında içe doğru sıyrılmasının /kıvrılmasının mümkün olmadığı; kazağın, düşme eyleminden bağımsız olarak Çet’in olay yeri ofiste bulunduğu sırada sıyrılmış/içe kıvırılmış olduğu; fiili durumun, bir cinsel saldırı bileşeni olması ya da kişinin başka kişi ya da kişilerce giydirilmeye çalışılması sırasında sıyrılmasının olasılık dahilinde olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır.”

Bir rapor daha: Pencereden atılmış

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