Bir orman gibi kardeşçesine...

YALOVA VALİLİĞİ: MİNNETLE ANIYORUZ

Yalova Valiliği tarafından Altınova ilçesinde Osmangazi Köprüsü girişi otoyol kenarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ile kamu kurumu müdürleri katıldı.



Vali Tuğba Yılmaz, “15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin unutulmaması adına hatıra ormanı oluşturduk. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.







ÇAM ORMANI OLACAK

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de artık bir 15 Temmuz hatıra ormanı olacak. Fidan dikim törenine Kaymakam Ömer Coşkun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Coşkun, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin ailelerine şükranlarını sundu. Sumbas’taki hatıra ormanı, çam ağaçlarından oluşacak.



İLK FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Mersin’in Erdemli ilçesindeki hatıra ormanında da ilk fidanlar toprakla buluştu. Kaymakamlık ile Orman İşletme Müdürlüğü’nce oluşturulan Hacıhalilarpaç Mahallesi’ndeki ormanın fidan dikim törenine Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanvekili Şevki Şevk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Kula, “Hain darbe girişimi esnasında vatanımızı kurtaran şehitlerimizi anmak, onları unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Allah milletimize böyle bir durumu bir daha yaşatmasın. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.