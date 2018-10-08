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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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BURSA (İHA)
08.10.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Bir köyün isyanı... Onlarca yıldır bizi dövüyorlar!

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Bir köyün isyanı... Onlarca yıldır bizi dövüyorlar!

Bursa’nın Fadıllı köyü sakinleri onlarca yıldır komşu oldukları Akçalar köyünün sakinlerinden dayak yediklerini iddia edip, bu duruma isyan etti.

Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde yaşayan vatandaşlar neden çıktığı bilinmeyen bir husumetten dolayı komşu köyle husumetli olduklarını, bazıları istisna Akçalar sakinlerinden öldüresiye dayak yediklerini iddia ederek, bu durumun yetkililer tarafından bir an önce önlenmesi gerektiğini söyledi.

Köy meydanında toplanan kadın erkek onlarca Fadıllı köylü, başvurmadıkları yetkili merci kalmadığını buna rağmen dayak yemekten kurtulamadıklarını belirterek yaşanan duruma isyan etti. Şehir merkezine ulaşım için tek yollarının komşu köyden geçtiğini belirten köylüler, "Araçları durdurup bizleri öldüresiye dövüyorlar" dedi. Bir kişiye 60 kişinin saldırdığını iddia eden Fadıllı köyü sakinleri "Gençlerimizi dövüp, öldü diye bırakıyorlar" şeklinde konuştu.

Bu şiddetin biran önce son bulması gerektiğini belirten Fadıllı Köyü sakinlerinden Neslihan Ekşi, “Köyümüze 5 kilometre uzaklıktaki komşu köyü halkından kimilerini tenzih ederek söylüyorum ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Fiziksel, psikolojik ve sosyal şiddetlerine maruz kalıyoruz. Bu duruma sadece Fadıllı köyünden olduğumuz için maruz kalıyoruz. Fadıllı köylü olduğumuz için yol üzerinde 50 kişilik gruplar darp ediyor. Zincirle dövüp, "öldü" diye bırakıyorlar. Bu olayın boyutları çok içler acısı halde, bizim amacımız barış, bu olaylar 50 yıldır devam ediyor. Bu husumette kaynak yok, sebep yok. Artık can güvenliğimiz yok. Şikayette bulunmadığımız yer kalmadı, durumu kaymakama kadar ulaştırdık. Hiçbir kalıcı sonuç alınamadı. Biz köylüler olarak her hangi bir sağlık, eczane, herhangi bir ihtiyacımızı karşılamak için o köyden geçtiğimizde sıkıntı yaşıyoruz" dediler.

Çocuklarının komşu köy çocukları tarafından darp edildiğini ifade eden köylü kadınları, “Bu kavgaların neyin kavgası olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızı 20 kişi saldırarak demir çubuklarla dövüyorlar. Askerden izine gelen çocuğu dövdüler. Bu iş çığırından çıktı artık. Biz kavga huzursuzluk değil, kardeşlik ve komşuluk istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Akçalar Köyü sakinleri ise esas mağdurun kendileri olduğunu belirterek, defalarca Akçalar sakinlerinin benzer duruma maruz kaldığını ifade ettiler.

 

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