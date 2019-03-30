Bir kıvılcım 5 can aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir kıvılcım 5 can aldı
GeriGündem Bir kıvılcım 5 can aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bir kıvılcım 5 can aldı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Bir kıvılcım 5 can aldı

Ankara’da kentsel dönüşüm başlatılan Ata Sanayi Sitesi’nde davalık olması nedeniyle yıkılamayan, kâğıt toplayıcılarının hem barındığı hem de depo olarak kullandığı metruk bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binanın önünde yakılan ateşten sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edilen yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara’nın Altındağ İlçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 3 katlı metruk binada dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alt katı depo, üst katı ise barınma amaçlı kullanılan binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Lastik, naylon ve atık kâğıtların tutuşmasının ardından küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekipleri ve UMKE personeli müdahale etti. Yangından ve dumandan etkilenen 12 kişi yaralı olarak binadan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmaların ardından kadavra köpekleri de kullanılarak binada arama yapıldı ve Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Bu kişilerin 2’sinin yanarak, 3’ünün ise dumandan zehirlendiği belirlendi.

ALT KATTAKİ KÂĞIT VE LASTİKLER TUTUŞTU

Cumhuriyet savcılığının incelemesinden sonra ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Afganistan uyruklu 5 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yürütülürken, yaralı 12 kişinin 8’inin Afganistan, 4’ünün ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesinde, ilk belirlemelere göre yangının metruk binanın ön tarafından yakılan ateşten rüzgârın etkisiyle sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktığı belirlendi. Depo olarak kullanılan binanın alt tarafındaki kâğıtlar ve lastiklerin tutuşmasıyla içerdeki 17 kişinin üst katta mahsur kaldığı, kaçamadıkları kaydedildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin ateşi yaktığı, diğerinin ise Afganistanlılara kağıt toplama işi yaptıran kişi olduğu belirtildi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin de yangınla ilgili olarak, “Binada daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple maalesef yangın çıkıyor. Asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak” dedi.

ÇOK SAYIDA METRUK BİNA

- Yangının çıktığı binanın bulunduğu bölge kentsel dönüşüm kapsamında. Daha önce oto sanayici ve küçük atölyelerin de bulunduğu bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Ancak davalık olan ve yıkılmayan birçok bina metruk duruma düştü. Aileler ve esnafın terk ettiği bölgedeki metruk binalar ise kâğıt toplayıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Hem barınma amaçlı hem atık ve kâğıt toplama alanı olarak kullanılan metruk binaların çoğunu Afganistan uyruklular olmak üzere Ankara’ya dışarıdan gelenler kullanıyor.

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'özellikle vurgu yapıyorum' dedi ve bu çağrıda bulundu

Devlet Bahçeli açıkladı: Seçimden sonra meclise sunacağız

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Makas faciası kamerada... Anbean kaydedildi