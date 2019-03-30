Bir kıvılcım 5 can aldı
Ankara’da kentsel dönüşüm başlatılan Ata Sanayi Sitesi’nde davalık olması nedeniyle yıkılamayan, kâğıt toplayıcılarının hem barındığı hem de depo olarak kullandığı metruk bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binanın önünde yakılan ateşten sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edilen yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Ankara’nın Altındağ İlçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 3 katlı metruk binada dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alt katı depo, üst katı ise barınma amaçlı kullanılan binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Lastik, naylon ve atık kâğıtların tutuşmasının ardından küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekipleri ve UMKE personeli müdahale etti. Yangından ve dumandan etkilenen 12 kişi yaralı olarak binadan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmaların ardından kadavra köpekleri de kullanılarak binada arama yapıldı ve Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Bu kişilerin 2’sinin yanarak, 3’ünün ise dumandan zehirlendiği belirlendi.
ALT KATTAKİ KÂĞIT VE LASTİKLER TUTUŞTU
Cumhuriyet savcılığının incelemesinden sonra ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Afganistan uyruklu 5 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yürütülürken, yaralı 12 kişinin 8’inin Afganistan, 4’ünün ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesinde, ilk belirlemelere göre yangının metruk binanın ön tarafından yakılan ateşten rüzgârın etkisiyle sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktığı belirlendi. Depo olarak kullanılan binanın alt tarafındaki kâğıtlar ve lastiklerin tutuşmasıyla içerdeki 17 kişinin üst katta mahsur kaldığı, kaçamadıkları kaydedildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin ateşi yaktığı, diğerinin ise Afganistanlılara kağıt toplama işi yaptıran kişi olduğu belirtildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin de yangınla ilgili olarak, “Binada daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple maalesef yangın çıkıyor. Asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak” dedi.
ÇOK SAYIDA METRUK BİNA
- Yangının çıktığı binanın bulunduğu bölge kentsel dönüşüm kapsamında. Daha önce oto sanayici ve küçük atölyelerin de bulunduğu bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Ancak davalık olan ve yıkılmayan birçok bina metruk duruma düştü. Aileler ve esnafın terk ettiği bölgedeki metruk binalar ise kâğıt toplayıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Hem barınma amaçlı hem atık ve kâğıt toplama alanı olarak kullanılan metruk binaların çoğunu Afganistan uyruklular olmak üzere Ankara’ya dışarıdan gelenler kullanıyor.
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