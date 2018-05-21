Bir kenti karıştıran 'gizemli kız'ın dramı... Ailesi anlattı: 'Kanımız dondu'

Sabah Gazetesi'nden Tülay Canbolat'ın haberine göre, Çorum'da Ulu Mezarlık'ta yaşanan olayın perde arkasına ulaşıldı. Genç kızın yakınları, kızlarının gizemli değil, rahatsızlığından dolayı mağdur olduğunu belirtti.

İŞÇİ BİR BABA İLE EV HANIMI ANNENİN EN BÜYÜK ÇOCUĞU

Aile, genç kız dahil kimsenin isminin paylaşılmasını istemedi. 'Gizemli' kız olarak adlandırılan genç kızın, yıllardır o bölgede yaşayan işçi bir baba ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenildi.

RUHSAL SORUNLARI VAR

15 yaşlarındaki genç kızın ruhsal sorunları bulunuyor. Genç kızın hayalet veya ruhani bir varlık gibi lanse edildiğini söyleyen aile fertleri şunları anlattı:

KANIMIZ DONDU

''Son birkaç haftadır mezarlığa gittiğini belirledik. Rahatsızdı, tedavi ettirmeye çalışıyorduk, zor bir süreçti. Birden o internette dolaşan videolar yayıldı, herkes kızımızdan bahsetmeye başladı. Olay aile meselemiz ve sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir gizeme, magazine dönüşmüştü. Son zamanlarda yaşadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu. Kafasını buna takmıştı, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu. Türlü yalanlar çıktı ortaya, evladımızı sopalarla beklediler, yakalamak için nöbetler tuttular. Bizim hastalığımız ve ardından gelen mağduriyetimizi çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediler. Herkes olayda macera aradı. Çorum dışından gelmeye başladıklarını duyduk, çocuğum mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış. İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın.''

''BAZI MEZARLAR TAHRİP EDİLDİ''

Olayla yakından ilgilenen ve aile ile de görüştüğünü belirten bazı Çorumlu vatandaşlar da "1863'te yapılan ve zamanla şehir merkezinde kalan mezarlığımız da ciddi zarar gördü. Kızı aramaya ya da merak ettiği için gelenler 155 yıllık mezarları tahrip etti, üzerlerini çiğnediler, bazıları yıkıldı. Biz artık bu konunu kapanmasını olayda bir macera aranmamasını istiyoruz" dedi.