Bir kent yasa boğuldu... Kimlikleri belli oldu
Uşak'ta bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, durumu ağır olan anne ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, Elmalıdere Mahallesi 1'inci Çelikhan Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yaşar ailesinin çocuklarını okula götürmek için sabah eve gelen yakını zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bu kişi, ailenin diğer yakınlarına da haber verdi.
Balyozla kapı kırılıp, girilen evde Bülent Yaşar (32), eşi Yasemin Yaşar (26), oğulları Muhammet Nurkan (9) ve Muhammet Furkan (6) ile kızları Aişe Yaşar’ı (3) hareketsiz buldu.
İhbar üzerine adrese güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Yaşar ve 3 çocuğunun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yasemin Yaşar ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Evde yapılan incelemede, odanın birinde yangın çıktığı, ailenin dumandan zehirlendiği, yangının da kendiliğinden söndüğü belirlendi.
Bülent Yaşar ve çocuklarının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
VALİ KOCABIYIK: İNCELEME YAPILACAK
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Kocabıyık, "Yangında 1'i baba 3 çocuk öldü. Annenin durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir.
Onun üzerinde duruluyor. Mühendisler bununla ilgili hem doğal gazla hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor. 'Annenin durumu kritik' diyorlar. O da dumandan zehirlenmiş. Tedavisi devam ediyor, inşallah kurtulur. Olayı vatandaşlar sabah işe gitmeyince fark etmişler. Cesetlerde aşırı dumandan dolayı boğulma mevcut" dedi.
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