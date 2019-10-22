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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI /NİĞDE, (DHA)- AA
22.10.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Bir kent onlara ağlıyor... Valilik'ten açıklama

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Bir kent onlara ağlıyor... Valilik'ten açıklama

Niğde Valiliğinden, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmelerine ilişkin, "Herkesi derinden etkileyen 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Niğde-Bor kara yolunda trafik denetimleri aralıksız yapılıyor." açıklaması yapıldı. Öte yandan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri trafik kurallarına uyulması için siyah giyinerek farkındalık oluşturdu.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda eylül ve ekim aylarında şu ana kadar 4 bin 997 aracın denetlendiğinin bildirildiği açıklamada, bu yolda karşıya geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyulan üzüntü ifade edildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ YAPILIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kazanın meydana geldiği kara yolundaki denetlemelerde herhangi bir eksiklik olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Geçtiğimiz cuma günü Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada öğrencilerimizin hayatlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkesi derinden etkileyen 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Niğde-Bor kara yolunda trafik denetimleri aralıksız yapılıyor." denildi.

Açıklamada, kara yolunda yapılan trafik denetimlerine ait şu istatistiki bilgiler de paylaşıldı:

"İl genelinde olduğu gibi Bor yolunda da gerekli denetimlerimiz yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, eylül ayında 3 bin 277 araç kontrol edilmiş, 963 sürücüye 418 bin 754 lira para cezası uygulanmıştır. Ayrıca hız ihlali yapan 738 sürücüye 362 bin 392 lira ceza uygulandı. Ekim ayının ilk 18 gününde ise 1720 araç kontrol edilmiş, 495 sürücüye 238 bin 909 lira trafik cezası uygulanmıştır. Ayrıca hız ihlali yapan 396 sürücüye de 213 bin 247 lira ceza kesildi."

ARKADAŞLARI SİYAH GİYİNDİ

Öte yandan İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri trafik kurallarına uyulması için siyah giyinerek farkındalık oluşturdu.

Kazada hayatını kaybeden üniversitelilerin arkadaşları, yayaların geçiş üstünlüğüne ve trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek üniversiteye geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamına yakınının siyah giyinmesi ise sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Fakülte öğrencileri yanında üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve diğer öğretim görevlileri de fakülte ve yüksek okullara siyah giyinerek geldiler ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarına konusunda dikkat çekti.

MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarpmış, ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 üniversite öğrencisi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.G. ise tutuklanmıştı. 

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