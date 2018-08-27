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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.08.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Bir kent İnci'ye ağlıyor! Nişanlanacağı gün kara haber geldi

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Bir kent İnci'ye ağlıyor! Nişanlanacağı gün kara haber geldi

Denizli’de mide kanseri nedeniyle tedavi gören genç kız, geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı nişan töreni öncesi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren genç kızın gelinliği ise tabutu ve mezarına serildi. 

Pamukkale Üniversitesinde matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören İnci Dumrul'un (21) ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Üniversitede 4. sınıfta okuyan İnci Dumrul, uzman çavuş olan sözlüsü A.K.G. ile nişanlanacağı gün olan 25 Ağustos Pazar günü sabah hayata gözlerini yumdu. Öldüğü günün akşamında nişanlanacağı öğrenilen ve bütün nişan hazırlıkları tamamlanan Dumrul, nişanlısıyla yüzüklerini takamadan hayatını kaybetti. Uzun zamandan bu yanan mide kanseri tedavisi gören ve 2 Eylül'de nişan tarihi belirleyen çift, Dumrul’un kendisini iyi hissetmemesinden dolayı nişan tarihini bir hafta öncesine aldıkları belirtildi. Ancak tüm bu çabalara rağmen çift nişanlanamadan genç kız hayata veda etti. 

NİŞAN ELBİSESİ MEZARINA ÖRTÜ OLDU

Hayatına doyamadan ölen genç kız için Honaz’ın Kızılyer Mahallesi’nden cenaze töreni düzenlendi. Dumrul, nişanlanacağı günün sabahında önceki yıllarda 32 yaşında ölen amcasının yanında toprağa verildi. Genç kızın nişanda giyeceği kırmızı abiyesi ve gelinliği tabutunun üzerine ve mezarının üstüne örtüldü. İnci Dumrul'un, ortaokul yıllarından itibaren matematik alanında okul ve Denizli birincilikleri olduğu ve PAÜ'de de matematik bölümünün başarılı öğrencilerinden birisi olduğu öğrenildi. 

Genç kızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.08.2018)
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