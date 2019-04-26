Bir kent bu olayı konuşuyor... 4 yaşındaki çocuğu taciz etti, anne gördü, çığlık atıp yardım istedi
Bolu’da 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sedat K. delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce aynı suçtan yakalama kararı olduğu için cezaevine gönderildi.
İddiaya göre; Sedat K., salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu. Gördükleri karşısında şok olan anne, çığlıklar atarak çiftlikte çalışanlardan yardım istedi. Çiftlik çalışanlarının kaçmak isterken yakaladığı Sedat K. olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Sedat K. işlemlerinin ardından adliyeye sevke dildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.
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