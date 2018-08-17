Bir istikrar mesajı da Macron'dan
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün konuştuğu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ardından dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmeleri kararlaştırıldı.
Görüşmede Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkat çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de telefonda görüştü. Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
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