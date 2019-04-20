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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.04.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Hayrete düşüren olay! "35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım"

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Hayrete düşüren olay! "35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım"

Muğla'nın Milas ilçesinde, 103 kovandaki arıların tamamının öldüğü tespit edildi.

Karahayıt Mahallesi Sivri Kaya mevkisinde arıcılık yapan Mehmet Ali Çoban, bakıma gittiği kovanlarındaki bazı arıların öldüğünü fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Arılara verilen şerbet ile canlı ve ölü arılardan alınan numuneler, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Hayrete düşüren olay 35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım

Mehmet Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, toplu arı ölümleriyle ilk kez karşılaştığını söyledi.

Hayrete düşüren olay 35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım

Toplam 450 kovanının bulunduğu alandaki bazı kovanlarda arı ölümlerinin gerçekleştiğini dile getiren Çoban, "Ekiplerin yaptığı incelemede 103 kovanda arılarımın tamamının öldüğü tespit edildi. Yaklaşık 50 bin lira zararım var. Yetkililerden isteğim, bu arı ölümlerinin sebebinin belirlenmesi ve bir daha yaşanmaması için önlem alınmasıdır." diye konuştu.

Hayrete düşüren olay 35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım

 

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