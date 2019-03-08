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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBir ilçeyi sokağa dökmüştü! Meğer daha önce de 4 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanmış
GeriGündem Bir ilçeyi sokağa dökmüştü! Meğer daha önce de 4 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanmış
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İHA
08.03.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Bir ilçeyi sokağa dökmüştü! Meğer daha önce de 4 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanmış

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Giresun’da tacizden gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahsın 2012 yılında da 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklandığı ortaya çıktı. Taciz suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin aldıktan sonra dönmeyerek firar etmiş.

Eynesil ilçesinde Serdar B., M.A. isimli genç kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı sırada kızın bağırması üzerine vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve şahıs olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Serdar B.’nin 2012 yılında da 4 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmek suçundan tutuklandığı ve kısa süre önce izin alarak çıktığı cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Zanlının ayrıca tehdit, hakaret, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kişileri hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından da sabıkası olduğu belirlendi.

Genç kızın çığlıkları üzerine koştular... Bir ilçede halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı
Genç kızın çığlıkları üzerine koştular... Bir ilçede halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı
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