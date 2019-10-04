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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU- Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli) (DHA)
04.10.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Bir ilçeyi karıştıran iğrenç olay! Bir kişi ihbar etti, küçük kız bulundu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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  • Bir ilçeyi karıştıran olay
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
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Karamürsel’de R.G.'nin cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine bir vatandaş durumu geçen hafta cumartesi günü polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G. polise yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 kişinin kimliğini tespit etti. Bu arada E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 14 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. R.G. ise devlet koruması altına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün Karamürsel Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunanların adliyeye sevk edildiğini haber alan yüzlerce kişi akşam saatlerinde adliye önünde toplanarak, zanlılara tepki gösterdi. Adliye binası önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bina çevresinde bulunan ara sokakları trafiğe kapattı. Adliye binasında içerisinin dışarıdan görülme ihtimaline karşı pencereler kartonlarla kapatıldı. Olası olaylara karşı TOMA da adliyenin yakınlarında bekletildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

7 kişinin ardından yakalanan 5 şüpheli ile birlikte toplam 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Bu sırada adliye binasının önünde bekleyenler, polisin ön kapıya iki midibüs yanaştırması üzerine taşkınlık yaptı, araçların üzerine su şişesi ve meyve fırlattı. Polis bunun üzerine biber gazı ve TOMA ile su sıkarak kalabalığı uzaklaştırmak istedi. Ön kapıda arbede yaşanırken polis, tutuklanan 11 kişiyi binanın arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.

Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine bir Emniyet Müdür Yardımcısı halka seslenerek, "Suçlular cezaevine gönderildi, adliyede şu an kimse yok. Lütfen herkes evine dağılsın. Sizlerle beraber biz de burada görev yaptık, sizlerle beraber bizde bu konuyu takip ettik. Adliyemiz tutukladı. Adalete teslim oldular şu an" diyerek halkı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar, polise destek verirken, daha sonra dağıldı.

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